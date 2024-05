Na een sterke kwalificatie liet het team van Visa RB te wensen over in Imola. Ondanks het feit dat Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo vanaf respectievelijk P7 en P9 vertrokken, werd er tijdens de race maar één WK-punt opgehaald. Vooral Ricciardo – die uiteindelijk als dertiende over de streep kwam – leek opnieuw moeite te hebben met zijn VCARB 01.

Daniel Ricciardo werd bij de start voorbijgestoken door Nico Hülkenberg – dat kostte de Australiër meteen een kostbare positie. “Ik weet niet of er iets misging bij de start”, verklaarde hij in een persbericht. “Maar helaas heeft dat ons wel punten gekost in de race. We komen er wel uit als team, we moeten gewoon op zoek naar een beetje meer consistentie.”

Ricciardo had gedurende de race veel last van het verkeer om hem heen, waardoor inhalen lastig bleek. “De vuile lucht is echt een valkuil voor ons”, legde hij uit. “We werken zo hard voor een goede kwalificatie, dan is het zonde als we het bij de start meteen uit handen geven. Als Yuki (Tsunoda, red.) en ik allebei voor Hülkenberg waren gebleven, hadden we daar de hele race kunnen blijven rijden.”

Tsunoda

Yuki Tsunoda wist wel te scoren in Imola – met zijn tiende plek nam hij één WK-punt mee voor het team uit Faenza. “Uiteindelijk ben ik blij dat ik wel in de punten reed voor ons thuispubliek”, liet de Japanner weten. “Het is jammer dat Hülkenberg ons meteen kon inhalen. We dachten eerder dan hem een pitstop te maken, maar daardoor werd het wel heel lastig om de banden te managen. Onze start moet gewoon beter”, concludeerde hij.

Volgens Tsunoda wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een volgende stap vooruit. Voor de aankomende Grand Prix in Monaco zal het team wederom goed moeten kwalificeren. “Ik heb er zin in”, aldus Tsunoda. “We hebben de afgelopen tijd hard gewerkt, dus ik weet zeker dat we daar kunnen maximaliseren.”

