Alvorens het raceweekend in Monaco is begonnen, komt de historische GP al in opspraak. Financieel persbureau Bloomberg meldt dat Liberty Media – de Amerikaanse eigenaar van de Formule 1 – meer geld wil zien voor het organiseren van de race. Het prinsdom betaalt vooralsnog de kleinste bijdrage van alle Grands Prix op de kalender, maar na 2025 zou daar verandering in moeten komen.

De dwergstaat zou nu nog zo’n 20 miljoen dollar (ruim 18 miljoen euro) per jaar bijdragen aan de Formule 1. Dat bedrag werd in september 2022 vastgelegd in een driejarig contract. In ruil daarvoor komt de sport naar de straten van Monaco voor de gelijknamige GP. Deze week moeten er nieuwe onderhandelingen plaatsvinden, waardoor het prinsdom vanaf 2026 een stuk meer zou moeten betalen voor een eigen Grand Prix.

In vergelijking met landen als Bahrein en Saoedi-Arabië heeft Monaco het goed getroffen – de Arabische grootmachten betalen naar schatting ruim 45 miljoen euro voor een GP. De lokale organisatoren van het ‘kroonjuweel’ van de Formule 1 vertrouwen op de historische waarde van de race om de prijzen te drukken. Men gaat ervan uit dat het culturele belang van de Grand Prix zwaarder weegt dan de financiën. Monaco is immers een van de oudste racelocaties op de kalender en een belangrijk uithangbord voor de sport.

