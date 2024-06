Motorleverancier Renault dreigt te stoppen met het produceren van Formule 1-motoren. De Franse autogigant is nu nog verantwoordelijk voor de krachtbron van fabrieksteam Alpine – buiten het team uit Enstone maakt niemand gebruik van de Fransen. Als Renault daadwerkelijk de stekker uit het Formule 1-programma trekt, moet Alpine op zoek naar een nieuwe leverancier.

LEES OOK: Teams waarschuwen de FIA de motorreglementen niet meer aan te passen

Renault werkt al enige tijd aan de nieuwe motoren voor 2026. Toch melden meerdere bronnen dat de Fransen overwegen om te stoppen. Alpine, dat al sinds jaar en dag vertrouwt op de Franse krachtbronnen, zou al gesprekken hebben gevoerd met andere potentiële leveranciers. Het vertrek van Renault zou een groot verlies zijn voor de Formule 1 – de sport hoopte vanaf 2026 records te breken met maar liefst zes verschillende motorleveranciers.

Als Renault daadwerkelijk stopt met het leveren van Formule 1-motoren, is Alpine genoodzaakt een klant te worden van andere grote fabrikanten. Honda en Audi bieden mogelijkheden – beiden zijn slechts aan één team verbonden. Ook Ferrari, dat in 2026 geen motoren meer hoeft te leveren aan Sauber, is een optie. Tenslotte biedt ook Mercedes uitkomst – de Duitsers zijn straks niet langer verantwoordelijk voor Aston Martin.

De Formule 1-motoren van Renault kennen een lange geschiedenis in de sport. Waar de fabrikant tegenwoordig alleen aan Alpine levert, maakten meerdere grote teams ooit gebruik van de Franse power units. Lotus, Red Bull, Visa RB en ook McLaren hebben op de moteurs van Renault vertrouwd.

LEES OOK: Horner pleit voor ‘vrijheid’ in de reglementen van 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).