Esteban Ocon is het laatste slachtoffer van een worstelend Alpine – maandag maakte het team bekend dat de Fransman na 2024 geen nieuw contract meer krijgt in Enstone. Terwijl de ontslagbrieven bij Alpine de deur uit vliegen, wordt er in de paddock geopperd dat eigenaar Renault het team het beste kan verkopen. Topman Luca de Meo wil echter niet zomaar opgeven.

Tijdens de openingsrace in Bahrein werd het Alpine-personeel met de neus op de feiten gedrukt – de A524 bleek verreweg de langzaamste auto op de grid. Na acht races en tal van upgrades heeft het team nog steeds maar twee WK-punten verzameld. Verschillende ingenieurs zijn al opgestapt of ontslagen en inmiddels weten we ook dat coureur Esteban Ocon geen nieuw contract krijgt. Renault-CEO Luca de Meo geeft toe dat de problemen zich opstapelen, maar opgeven en Alpine verkopen is geen optie.

“Ik peins er niet over”, zei hij tegen het Britse Autocar. “We hebben het geld niet nodig. Er hebben al genoeg partijen een bod gedaan, maar we zijn niet geïnteresseerd. [Alpine verkopen] zou ongelofelijk dom zijn.” Andretti Motorsport, dat er alles aan doet om een plekje op de grid te bemachtigen, is al meerdere keren gelinkt aan het overnemen van de Franse renstal.

Oud probleem

Dat het hele team leeg lijkt te lopen, is volgens De Meo geen reden tot paniek. “Er zullen nog meer mensen ontslagen worden”, vertelde hij droogjes. De Italiaan verwacht dat het team de komende tijd verder op de schop gaat, om in de toekomst weer wat vooruitgang te kunnen boeken. De problemen met de performance zijn immers niks nieuws – volgens De Meo is het bij de reglementen van 2014 al misgegaan.

“Onze motoren zijn sinds het begin van het hybride-tijdperk (2014, red.) al ondermaats”, aldus de CEO. “We zijn kampioen geworden met Red Bull, maar daarna ging het mis. Ook in 2021, alvorens de reglementen weer werden aangepakt, vielen de resultaten nog tegen. En dit jaar hebben we de auto echt verprutst. Dat alles maakt dat we gewoon anderhalve seconden achterlopen.”

De Meo hoopt met nieuw personeel een sterke fundering te kunnen bouwen voor de toekomst. “Alpine hoort een van de grootste teams te zijn”, legde hij uit. “Het heeft immers Renault achter zich.” De Italiaanse topman verwacht niet dat Alpine zich binnenkort al kan meten met de topteams. “Nu verdienen we het nog niet om vooraan te rijden, maar we doen ook niet mee om zestiende te worden”, besloot hij.

