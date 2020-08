Ricciardo: ‘Dit zijn de resultaten die we verwachtten toen ik naar Renault kwam’

Het team van Renault finishte op Spa met Daniel Ricciardo en Esteban Ocon als vierde en vijfde. Een evenaring van haar beste resultaat sinds de rentree als fabrieksfabrikant in 2016. Positief was verder dat het verschil met Red Bull niet heel groot was. “Dit zijn de soort resultaten die we verwachtten toen ik naar Renault kwam”, aldus Ricciardo.

De Australische coureur maakte per 2019 natuurlijk een veelbesproken overstap van topteam Red Bull naar Renault. Zijn eerste seizoen in Franse dienst was lastig, met Renault dat van de vierde naar de vijfde plek in het WK zakte, terwijl er niet veel positieve aanknopingspunten waren.

2020 is echter een stuk beter begonnen, met Renault dat zich volop in de strijd heeft gemengd om de derde plek in het WK met teams als McLaren, Racing Point en Ferrari. Het weekend op Spa was daarbij veruit het beste van het jaar voor Renault – inclusief bonuspunt voor de snelste ronde.

“Dit zijn de resultaten die we verwachtten toen ik naar Renault kwam”, antwoordt Ricciardo in gesprek met een select groepje journalisten, waaronder FORMULE 1. “Dit zijn de resultaten die ik van het team verwachtte, en die het team van mij verwachtte.”

Een podium op Spa was daarbij natuurlijk mooi geweest – Ricciardo finishte slechts drie tellen achter de nummer drie Max Verstappen – maar, benadrukt hij: “Het gaat niet puur om het podium. Iemand als Max onder druk kunnen zetten, dat is ook al zo’n positief teken waar we op hoopten.”

‘Beter laat dan nooit!’

“Het is mooi dat we dit nu kunnen laten zien”, vervolgt Ricciardo, die er inmiddels anderhalf jaar bij Renault op heeft zitten, en zijn vertrek naar McLaren voor 2021 al heeft aangekondigd. “Het is natuurlijk altijd beter als het al snel goed gaat, maar tegelijkertijd is het beter laat dan nooit”, lacht hij.

Renault heeft, zoals Ricciardo aanhaalt, de afgelopen anderhalf jaar wel bewezen het goed te doen op circuit waar weinig downforce vereist is en een auto met weinig luchtweerstand sterk presteert. “Dit soort circuits, zoals Spa en straks Monza, liggen ons goed.”

Aha-moment

Monza was immers waar Renault vorig jaar óók als vierde en vijfde finishte – die andere topklassering sinds de rentree in 2016. Wat Ricciardo echter sterkt, is dat Renault in 2020 in tegenstelling tot vorig jaar ‘iets’ met de setup heeft gevonden dat vertrouwen geeft ook op andere circuits sterk te zijn.

“Tijdens het eerste weekend in Silverstone hadden we zo’n moment van: ‘aha, zo moeten we de auto dus afstellen'”, zegt Ricciardo. Zonder te veel verklappen, zit het hem er volgens hem in ook op andere banen niet vol in te zetten op downforce. “We kunnen dit setup-idee nu ook elders gebruiken.”

“Dat is dus hoopgevend, want vorig jaar hadden we dus geen dergelijke ‘openbaring’ waardoor de auto echt tot leven komt.” Nog altijd hoopt Ricciardo op een podium (‘dat zou een mooie beloning zijn’) maar: “Het zou ook al een super mooie beloning zijn als we het nu inderdaad op elk circuit goed doen.”

