Ricciardo (vierde): ‘Wie weet komt die tattoo er in Monza wel’

Daniel Ricciardo finishte op Spa net als op zaterdag als ‘best of the rest’ op plek 4. Daarnaast snelde de Australiër ook naar de snelste raceronde. De potentie van zijn R.S.20 doet de Australiër dromen. “Wie weet komt die tattoo er in Monza wel”, doelt Ricciardo op zijn weddenschap met Renault-teambaas Cyril Abiteboul.

Daniel Ricciardo finisht met zijn vierde plaats, op iets meer dan drie seconden achter Verstappen, als ‘best of the rest’ in Spa. Reden genoeg voor de Australiër om in gesprek met Sky Sports opnieuw even over zijn weddenschap met teambaas Cyril Abiteboul te praten. Scoort Ricciardo een podium, dan moet Abiteboul een tattoo laten zetten, zo luidt de deal. “Als ik op het podium zou staan, zal het meer over die tattoo gaan dan over mijn race”, grapt de Australiër. “In Italië heerst een grote tattoo-cultuur, dus wie weet komt die tattoo er in Monza wel.”

Gelukkig wil Ricciardo ook over zijn prestatie op Spa praten. In de openingsronde zette hij Max Verstappen onder druk aan het einde van de Kemmel Straight en in Les Combes, maar uiteindelijk bleef hij op de positie waar startte, P4. “Ik heb echt geprobeerd om Max in te halen, maar natuurlijk moest ik ook rekening houden met de pace van de Red Bull. Ik wou hem wel inhalen, maar ik moest ook volwassen zijn en aan mijn eigen race denken”, legt Ricciardo uit.

In de slotronde reed Ricciardo de snelste raceronde. Het is voor Renault de eerste snelste ronde sinds de Grote Prijs van Canada in 2010. Had Ricciardo aan het einde van de race nog wat achter de hand? “Het gevecht met Pérez en Gasly heeft wel wat van mijn banden gevraagd, nadien duurde het enkele ronde voor dat weer onder controle was. Uiteindelijk heb ik het maximale uit mijn banden gehaald, de tijden die aan in het einde van de race reed had ik niet kunnen aanhouden”, aldus Ricciardo.

