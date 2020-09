Hamilton kookt op boordradio na tijdstraf: ‘Alles om me af te remmen’

Hoewel Valtteri Bottas de overwinning opeiste op het warme Sochi Autodrom, was het gesprek van de dag toch de race van Lewis Hamilton. De Brit had hier het recordaantal zeges van Michael Schumacher kunnen evenaren, maar twee tijdstraffen staken daar een stokje voor. Waar Hamilton normaal gesproken nog koel kan blijven onder dit soort omstandigheden, liet de Brit zich in Rusland gaan op de boordradio.

Hamilton doet bij zijn verkenningsrondes voorafgaand aan de start tweemaal een proefstart, maar beide vinden niet plaats op de aangewezen plaats. “Er ligt hier al rubber, mag ik verderop starten?”, vraagt Hamilton aan zijn engineer, Peter Bonnington. “Doe maar”, reageert ‘Bono’. “Aan het einde van de pitsstraat?”, vraagt Hamilton daarop. “Ja, dat is goed. Laat wel genoeg ruimte voor andere auto’s om te passeren”, luidt het antwoord.

Lees ook: Hamilton gesteund door Max Verstappen: ‘Tijdstraffen én strafpunten wel heel zwaar’

Voor de start van de race maken de stewards dan ook bekend dat er naar de incidenten gekeken wordt en uiteindelijk besluiten zij na tien ronden om Hamilton voor beide proefstarts een tijdstraf te geven van vijf seconden. De Brit moet dus tien seconden wachten bij zijn pitstop alvorens de pitstop daadwerkelijk mag gebeuren. “Gat naar Bottas is 1,6 seconden en we hebben een tijdstraf van tien seconden voor de overtredingen met de proefstarts”, zo laat Bonnington hem weten. “Wat is er gebeurd?”, vraagt Hamilton zich verbaasd af. “Wat is er gebeurd?!”, herhaalt hij daarna wat geïrriteerd, omdat het antwoord uitblijft.

‘Niet vroeg naar binnen’

“We hebben een vijf seconden tijdstraf gekregen voor beide proefstarts, waar we uit positie stonden”, reageert ‘Bono’ dan. “Dat is bullshit”, aldus Hamilton, die weet dat het lastig wordt om die tijd goed te maken. “Waar staat dat in het reglementenboek?”, vraagt de Brit dan. “Dat zullen we later controleren, Lewis”, zo blijft Bonnington kalm. “Ze proberen van alles om me af te remmen, maar dat is prima”, zo klinkt de sneer van Hamilton even later. Hij krijgt dan nog bemoedigende woorden van Bonnington over zijn bandenmanagement, in de hoop dat de zesvoudig wereldkampioen zich weer focust op het rijden.

Lees ook: Hamilton boos en teleurgesteld: ‘Geloof dat hiervoor nog nooit iemand is gestraft’

“Laat me niet vroeg naar binnen gaan. Doe dat niet”, verzoekt Hamilton zijn team in ronde 14. “Oké begrepen Lewis, je moet deze pace vasthouden”, antwoordt Bonnington. In ronde zestien roept Mercedes hem dan toch al naar binnen. “De banden zijn nog steeds prima”, reageert Hamilton, die inspeelt op langer doorrijden. “Box box, we zullen de tijdstraf van tien seconden inlossen, houd de toeren dus laag”, zegt Bonnington. “Je zei tien seconden stop/go!”, reageert Hamilton, die daarna alsnog duidelijk gemaakt wordt dat de tijdstraf vóór de pitstop ingelost wordt.

Stilte na afloop

“Het is gewoon belachelijk”, zegt Hamilton voor het uitrijden van de pitsstraat. “Waarom moesten we het nu inlossen, kan het niet aan het einde van de race worden opgeteld?”, vraagt Hamilton dan op geïrriteerde toon. “We moesten het nu inlossen, maar focus je nu gewoon op de race”, aldus ‘Bono’. “Waarom moest ik zo vroeg naar binnen?”, vraagt Hamilton een aantal ronden later. “Om te voorkomen dat de rest je zou inhalen met de undercut“, luidt het antwoord van Bonnington, die later de wind van voren krijgt van zijn coureur.

Lees ook: Bottas’ gebeden in Sotsji verhoord: ‘Geloofde dat kerkbezoek me zou helpen’

“Jij hebt me zo vroeg naar binnen gehaald, nu moet ik wel managen. Het wordt lastig tot het einde”, aldus een gefrustreerde Hamilton. Hij krijgt dan te horen dat het wel moest omdat zijn linker achterband flink versleten was. Als Bonnington dan een update geeft over de rondetijd van Verstappen, komt Hamilton opnieuw boos op de boordradio: “Ik wil niks meer horen Bono, het maakt toch geen verschil.” In de uitloopronde na afloop van de race blijft Hamilton stil.