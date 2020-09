Bottas’ gebeden in Sotsji verhoord: ‘Geloofde dat kerkbezoek me zou kunnen helpen’

Valtteri Bottas’ gebeden zijn in zijn favoriete speeltuin in Sotsji verhoord. De Fin veroverde aan de boorden van de Zwarte Zee zijn tweede overwinning van dit seizoen, voor Max Verstappen en Lewis Hamilton. Met dank wellicht aan een Italiaans kerkbezoek.

Hij zat de afgelopen, intensieve raceweken behoorlijk in de put. Wat hij ook probeerde, Bottas slaagde er niet in collega Hamilton op de baan af te troeven zoals hij had gehoopt. Bij het vorige nummer in Mugello, twee weken geleden, vergooide hij zelfs twee keer een voorsprong. Hij eindigde achter Hamilton als tweede. Bottas besloot daarop het maar eens hogerop te gaan zoeken.

Een dag na de race in Mugello bracht de Fin een bezoek aan een kerk in de Toscane, zo verklapte Bottas tegenover de Finse zender MTV3. “Ik vond een kerk die de maandag na de race open was, dus ik besloot naar binnen te gaan. Ik dacht dat ik misschien iets kwijt kon en dat het mij zou helpen. Ik was misschien niet de gelukkigste van allemaal, maar ik heb vaker tegenslagen gehad. Ik ga gewoon verder, geloof nog steeds dat dingen op hun plaats zullen vallen.”

Bij de Russische GP had hij het geluk aan zijn zijde. Mede door een tijdstraf van Hamilton (10 seconden) kreeg hij de leiding in de schoot geworpen. Die hield hij in het verdere verloop betrekkelijk eenvoudig vast. Volgens Bottas is het een eerste stap op weg naar een serieus duel met zijn Britse teamgenoot. “Het gaat heel soepel tussen Lewis en mij. Ik moet alleen ergens iets meer zien te vinden. Maar ik geloof dat het mij gaat lukken: Lewis drijft mij tot het uiterste, ik zou het ook niet op een gemakkelijke manier willen verdienen.”

Door zijn overwinning knabbelde Bottas iets van zijn achterstand in het wereldkampioenschap af: de marge met leider Hamilton bedraagt desondanks nog 44 punten. “Ik blijf ervoor vechten. Er komen nog aardig wat races. Wie weet….”