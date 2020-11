Red Bull stelt beslissing over tweede coureur wederom uit: Na Abu Dhabi pas duidelijkheid

Alexander Albon en Sergio Perez moeten nog wat langer wachten op een antwoord van Red Bull: Het team uit Milton Keynes heeft aangekondigd dat de beslissing over wie er volgend jaar naast Max Verstappen gaat rijden pas na het seizoen genomen gaat worden.

Alexander Albon rijdt sinds België vorig jaar bij Red Bull en heeft veel moeite om Max Verstappen bij te benen. Terwijl Verstappen dit jaar één race heeft gewonnen en tien keer op het podium stond, heeft de Britse Thai slechts twee keer op het podium gestaan en is terug te vinden op een negende plaats in het kampioenschap en dus staat zijn positie al langere tijd onder druk.

Lees ook: Albon krijgt derde plek in schoot geworpen: ‘Natuurlijk is er wat geluk mee gemoeid’

Sergio Perez wordt vaak in verband gebracht met het zitje naast Verstappen. De Mexicaan is aan een uitstekend seizoen bezig en staat vijfde in het kampioenschap, alleen is de kans groot dat we hem niet gaan terugzien in 2021 aangezien hij zijn stoeltje bij Racing Point is kwijtgeraakt aan Sebastian Vettel. Red Bull is zijn enige kans nog, alleen hoeft hij de komende twee weken niet op duidelijkheid te rekenen.

“We nemen de beslissing pas na het seizoen”, vertelt Horner aan Motorsport. “We willen Alex de kans geven om zichzelf te bewijzen. Hij is onze eerste optie en dagen zoals afgelopen zondag helpen hem. Sergio doet het geweldig en wil in beeld blijven”, aldus de teambaas van Red Bull.

Albon werd gisteren, na het uitvallen van Perez, derde en daar is zijn baas blij mee. “Hij reed een goede race. Hij herstelde zich goed na zijn crash op vrijdag. Hij kwalificeerde zich als vierde en profiteerde van het uitvallen van Sergio en werd”, besluit de Brit.

Lees ook: Top & Flop Bahrein: Pechvogel Pérez, Mclaren profiteert