Deze coureur maakt het meest indruk op Alonso: ‘Ik ben verbaasd over zijn snelheid’

Fernando Alonso keert volgend jaar na twee jaar afwezigheid terug in de Formule 1. Ondanks zijn afwezigheid in de sport heeft de Spanjaard zijn toekomstige concurrenten de afgelopen jaren steeds in de gaten gehouden. Van de jonge coureurs die sinds zijn afscheid toetraden tot de F1, heeft George Russell het meest indruk gemaakt op Alonso. “Russell is degene die me elk weekend verrast.”

Fernando Alonso was aanwezig in Imola voor de Grote Prijs van de Emilia-Romagna. De Spanjaard was er om vertrouwd te raken met de werkwijzen van Renault, maar maakte ook tijd voor de media. In gesprek met Formula1.com werd Alonso gevraagd wie van de jonge coureurs volgens hem de beste is.

Lees ook: Latifi: ‘Nyck de Vries verdient een kans in de Formule 1’

“Ik denk dat er momenteel heel erg getalenteerde coureurs in de Formule 1 rijden. Ze arriveerden allemaal met een heel goede voorbereiding, via juniorprogramma’s die werken met talent, om hen vanaf zeer jonge leeftijd te helpen”, vertelt Alonso.



Van de nieuwe garde is het George Russell die het meest indruk maakt op Alonso. “Ik denk van ze allemaal dat George Russell degene is die me elk weekend verrast. Hoe hij met de Williams rijdt en nooit fouten maakt (Alonso deed deze uitspraak voor Russells crash achter de safety car op Imola, red.), ik ben echt verbaasd over zijn natuurlijke snelheid”, legt de Spanjaard uit. “Als ik één iemand moet kiezen, dan zou Russell mijn keuze voor de toekomst zijn.”

Lees ook: Schumacher junior: ‘Ik ben helemaal klaar voor de Formule 1’