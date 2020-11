Schumacher junior: ‘Ik ben helemaal klaar voor de Formule 1’

Nu de zitjes bij Alfa Romeo vergeven zijn, is het nog maar de vraag of we volgend jaar Mick Schumacher gaan zien in de Formule 1. Zelf denkt de leider van het Formule 2-kampioenschap dat hij er helemaal klaar voor is.

Realistisch gezien kan de zoon van Michael Schumacher, na de contractverlenging van Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi bij Alfa Romeo, alleen nog maar bij Haas terecht, aangezien zij met Ferrari-motoren rijden en de Duitser een Ferrari-junior coureur is. Voor zijn gevoel is hij klaar om in de koningsklasse te gaan rijden.

Lees ook: Grosjean: ‘Als Haas voor twee rookies kiest, mooi voor hen en ik wens ze het beste’

“De afgelopen jaren heb ik steeds het doel gesteld om mezelf verder te ontwikkelen en dat gaat erg goed. Daarom denk ik dat ik klaar ben voor de Formule 1. Ook begin ik steeds beter te presteren”, vertelt Schumacher aan het Duitse t-online.

Schumacher junior zou op de Nürburgring tijdens de eerste vrije training zijn officiële Formule 1-debuut maken, maar dichte mist gooide roet in het eten. “Tuurlijk baal ik daarvan. Ik had graag willen rijden, maar toch was het positieve week voor mij. Ik heb met Alfa Romeo gewerkt en discussies en vergaderingen gehad met de engineers. Ik heb nu een indruk gekregen hoe een Formule 1-weekend in zijn werk gaat”, stelt de Ferrari-junior.

Lees ook: F2 en F3 besparen: vanaf 2021 korter seizoen met drie races per weekend