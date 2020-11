F2 en F3 besparen: vanaf 2021 korter seizoen met drie races per weekend

De Formule 2- en Formule 3-weekends zullen er volgend jaar anders uitzien. Beiden klassen rijden vanaf 2021 drie races per weekend in plaats van twee. De verandering is onderdeel van een reeks kostenbesparende maatregelen die vrijdag zijn aangekondigd.

De FIA heeft enkele grote veranderingen voor het Formule 2- en Formule 3-kampioenschap aangekondigd. De wijzigingen moeten ervoor zorgen dat de kosten van beide opstapklassen naar beneden gaan. De grootste verandering is dat zowel de Formule 2 als de Formule 3 vanaf 2021 drie races per raceweekend rijdt, dit seizoen zijn dat twee races.

Hoewel beiden klassen in het voorprogramma van de F1 blijven, zullen de F2 en F3 zullen voortaan ook niet meer in dezelfde weekends racen. De F2-kalender telt volgend jaar acht weekends met elk drie races, de F3-kalender telt er zeven. In de weekends dat de Formule 2 racet, rijdt de Formule 3 niet en omgekeerd. Verder zullen de kosten van de motoren en van enkele reserveonderdelen vanaf 2021 aanzienlijk dalen. Daarnaast zullen ook de kosten voor logistiek worden verlaagd voor beide klassen.

Ten slotte besloot de FIA dat de huidige F2-bolide voor minstens drie jaar behouden blijft, in de Formule 3 is dat voorlopig één seizoen. Ook daar is het de intentie om de auto’s in de nabije toekomst weinig of niet te wijzigen. “De maatregelen die we hier aankondigen zijn cruciaal omdat ze een impact hebben op de manier waarop beide kampioenschappen werken, maar ook op de kalender en het tijdschema van het raceweekend”, legt F2- en F3-baas Bruno Michel uit. “Bovendien zullen de teams die momenteel deelnemen aan beide kampioenschappen de mogelijkheid hebben om een deel van hun personeel tussen de twee categorieën te verdelen om zo extra kosten te besparen.”

“We zijn er sterk van overtuigd dat deze veranderingen zo snel mogelijk moesten plaatsvinden en worden doorgevoerd om de stabiliteit van beide kampioenschappen in de komende jaren te garanderen”, aldus Michel.



