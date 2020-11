DTM maakt toekomstplannen bekend, nieuw elektrisch kampioenschap vanaf 2023

De DTM heeft haar toekomstplannen gepresenteerd. Het Duitse toerwagenkampioenschap creëert onder meer een elektrische klasse. De DTM zoals we die dit jaar kennen, verdwijnt en zal vanaf volgend jaar verreden worden met sportwagens op basis van de GT3-voorschriften van de FIA. “We willen de klassieke motorsportfans overtuigen van technologieën voor de toekomst en hen vermaken met aantrekkelijke races.“

Net als in de Formule 1 werd ook het DTM-seizoen in 2020 verstoord. In april volgende dan het nieuws dat Audi zich aan het einde van dit jaar terugtrekt uit het toerwagenkampioenschap. ITR, de organisatie achter de DTM, onthulde op vrijdag haar plannen voor de toekomst. Die zal bestaan uit vijf pijlers.

Het Duitse toerwagenkampioenschap vormt de eerste pijler, al zal die vanaf volgend jaar verreden worden met sportwagens op basis van de GT3-voorschriften van de FIA. Het gekende voorprogramma van de DTM-trophy blijft daarbij behouden als tweede pijler. De kalender voor volgend jaar telt negen raceweekends. Het seizoen begint eind mei in het Russische Sint-Petersburg, in september komt het toerwagenkampioenschap naar Assen in Nederland en de finale vindt plaats op de Hockenheimring. Tijdens sommige raceweekends zal er ook plaats zijn voor nostalgie, waarbij er klassieke auto’s uit de motorsportgeschiedenis aan het publiek zullen worden getoond. Dit historisch aspect omschrijft ITR als de derde pijler.

De vier en vijfde pijler zijn gericht op nieuwe technologieën. Naast een e-sports-competitie voegt de DTM vanaf 2023 ook een elektrische nevenklasse toe aan haar programma. “De autosport en de mobiliteitssector bevinden zich in een overgangsfase. Daarom implementeren we nu een geleidelijke diversificatie van het portfolio van onze series voor een toekomst die de hoogste eisen en innovatieve trends combineert”, legt DTM-baas Gerhard Berger uit.

“Traditionele motorsport voor jong en oud blijft een vast onderdeel van het DTM-platform, van de DTM Trophy via klassieke races tot DTM Esports. Als aparte raceserie wordt in de nabije toekomst de innovatieve en volledig elektrische DTM Electric toegevoegd. Al met al is het een sterk pakket met vijf hoogwaardige elementen waarmee we het DTM-platform naar een veelzijdige toekomst zullen leiden.”

DTM-kalender 2021

28-30 mei – Igora Drive, Sint-Petersburg (RUS)

11–13 of 18-20 juni – Monza (ITA)

2–4 juli – Norisring (DUI)

23–25 juli – DEKRA Lausitzring Grand Prix (DUI)

6–8 augustus – Zolder (BEL)

20–22 augustus – Nürburgring (DUI)

3–5 september – Red Bull Ring (OOS)

17–19 september – Assen (NED)

1–3 oktober – Hockenheim (DUI)

