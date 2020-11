‘Grand Prix van Nederland volgend jaar op 5 september’

De Grote Prijs van Nederland zal volgend jaar niet in mei maar in september plaatsvinden. Dat meldt de Telegraaf. De voorlopige kalender voor 2021 telt 23 races. De race op Zandvoort zou een week na de Belgische GP op Spa-Francorchamps verreden worden.

De Dutch Grand Prix zal in 2021 op 5 september plaatsvinden. Dat meldt de Telegraaf : “Meerdere bronnen rond het management van de Formule 1 en autosportfederatie FIA afgelopen weekeinde in Imola bevestigd dat Zandvoort een week na de race op het Belgische Spa-Francorchamps op de kalender van volgend jaar komt.” De Belgische GP vindt als eerste race na de zomerbreak plaats in het laatste weekend van augustus, een week later keert de Formule 1 na 36 jaar terug op Zandvoort.

Naar verwachting wordt de voorlopige kalender voor 2021 deze of volgende week bekendgemaakt. In tegenstelling tot de oorspronkelijke kalender van dit jaar telt zou het seizoen 2021 een extra race tellen, op de straten van de Saoedi-Arabische stad Jeddah. Verder blijft de kalender hetzelfde, wat betekent dat het seizoen in maart in Australië van start zou gaan.

Hoewel Zandvoort volgend jaar niet de eerste Europese race van het seizoen zal zijn, wat in 2020 wel het geval zou zijn geweest, biedt de latere datum voor de organisatie ook voordelen. De toekomst en de ontwikkelingen van de coronacrisis zijn natuurlijk moeilijk te voorspellen, maar later in het jaar is de kans groter dat er meer fans op de tribunes kunnen zitten. De organisatie hoopt van vrijdag tot en met zondag elke dag ruim 100.000 toeschouwers te verwelkomen in Zandvoort.

