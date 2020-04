Doodsteek voor DTM? Audi trekt zich eind 2020 terug

Audi zet aan het eind van 2020 een punt achter haar tijd in de DTM. Het sportieve luxemerk uit de Volkswagen Group trekt zich na het huidige seizoen terug uit de Duitse toerwagenklasse.

Net als de rest van de grote autosportkampioenschappen ligt de DTM momenteel stil vanwege het coronavirus, maar als het dan toch begint zal dat voor het laatst met Audi aan de start zijn. In een verklaring maakt Audi duidelijk haar ‘betrokkenheid bij de DTM na 2020 niet te vervolgen’. In andere woorden: het stapt na dit jaar uit de klasse.

Audi komt tot deze beslissing, zo meldt het, ‘mede vanwege de economische uitdagingen van de coronacrisis’. Audi’s DTM-exit sluit verder aan bij de al eerder door de Volkswagen Group ingezette koers om zich in de toekomst primair op elektrische raceklassen te richten. Audi blijft daarom wel in de Formule E actief.

“Audi heeft de DTM gevormd en de DTM Audi”, stelt Audi’s bestuursvoorzitter Markus Duesmann, “dit laat precies zien waar de kracht van de motorsport ligt – in emotie en technologie. Wij steken deze energie daarbij in onze transformatie in een fabrikant van sportieve, duurzame, elektrisch aangedreven voertuigen.”

“Om onze ‘Vorsprung’ in de toekomst te behouden”, zo haalt hij een aloude Audi-marketingslogan aan, “richten we ons daarom ook op het circuit daar op.”

Lees ook: DTM lanceert nieuwe kalender

‘Maakt situatie DTM slechter’

Namens de DTM laat topman Gerhard Berger optekenen Audi’s beslissing ‘enorm te betreuren’. “We hebben respect voor hun beslissing, maar op de korte termijn stelt dit ons, onze partner BMW en onze teams wel voor enkele uitdagingen”, erkent hij.

Met het aanstaande vertrek van Audi, resteert voor de DTM per 2021 immers enkel BMW als fabrikant. Eind 2018 trok Mercedes zich al terug uit de klasse.

De timing van Audi’s beslissing is evenmin fijn, stelt Berger netjes, maar onomwonden. “Gezien de bestaande banden en de moeilijkheden die het coronavirus met zich meebrengt, hadden we op een meer eensgezinde benadering gehoopt. Deze beslissing maakt de situatie alleen maar slechter, en de toekomst van de DTM hangt nu zeer af van hoe onze sponsoren en partners reageren.”

Luister: Paddockpraat Special: Christijan Albers over DTM, Spyker-drama en de brandstofslang