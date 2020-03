DTM lanceert nieuwe kalender: seizoen start in juli, Assen behoudt plek in september

Waar de Formule 1 de ontwikkelingen van het coronavirus afwacht om een vernieuwde kalender bekend te maken, heeft de DTM besloten daar niet op te wachten. Het Duitse toerwagenkampioenschap lanceert haar nieuwe kalender: het seizoen start in juli op de Norisring in Duitsland en telt tien raceweekends.

Normaal gesproken zou het nieuwe DTM-seizoen eind april beginnen op Circuit Zolder in België. De DTM heeft nu besloten de seizoenstart uit te stellen tot midden juli, wanneer op de Norisring in Duitsland de nieuwe jaargang van start gaat. Het vernieuwde seizoen telt onder voorbehoud 10 ronden en loopt tot midden november.

Door het uitgestelde seizoensbegin moet er geschoven worden in de kalender. Zolder verliest dus haar status als seizoensopener, het weekend in Assen vindt wel zoals gepland plaats van 4 tot en met 6 september. Het DTM-weekend op Monza, dat oorspronkelijk in juni ingeroosterd stond, is verplaatst naar november. Monza zal zo het decor vormen voor de seizoensfinale in het Duitse toerwagenkampioenschap.

Twee van de tien ronden blijven voorlopig onder voorbehoud. De weekenden in het Zweedse Anderstorp en het Russische Sint-Petersburg wachten momenteel op de goedkeuring van de FIA. De DTM beslist in een later stadium wie in augustus en wie in oktober gastheer mag spelen.

