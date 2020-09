Binotto: ‘Formule 2-kampioenschap niet doorslaggevend voor zitje in Formule 1’

Met drie talenten bovenaan in het Formule 2-klassement, heeft Ferrari voldoende keuze in de toekomst. Callum Ilott, Mick Schumacher en Robert Shwartzman worden alle drie gelinkt aan een stoeltje in de Formule 1. Het winnen van de titel in de Formule 2 is volgens Mattia Binotto belangrijk, maar niet doorslaggevend.

Het Formule 1-team steekt niet in de beste vorm, maar de toekomst van Ferrari ziet er rooskleurig uit met een aantal grote talenten in de Ferrari Driver Academy, waaronder Mick Schumacher, Callum Ilott en Robert Shwartzman. Ilott is momenteel de lijstaanvoerder in de Formule 2 voor Schumacher en Shwartzman. Maar het winnen van het kampioenschap is volgens Mattia Binotto niet doorslaggevend om een zitje bij Alfa Romeo in 2021 te bemachtigen.

“We hebben een aantal geweldige coureurs in de Formule 2”, zei Mattia Binotto tijdens de persconferentie op Monza. “We hebben drie coureurs die vechten om de titel. Ze doen het allemaal erg goed. Voor Robert is het zijn eerste jaar in de Formule 2 en dat is traditioneel gezien lastig. Maar hij doet erg goed. En Callum en Mick doen het tot nu toe ook uitstekend. Ze verdienen alle drie een zitje in de Formule 1. De tweede helft van het seizoen gaat heel belangrijk worden, zeker voor Robert”, aldus Binotto.

Maar de titel winnen is niet het belangrijkste voor Binotto. “Het is belangrijker dat de coureurs zich blijven ontwikkelen”, zegt de teambaas van Ferrari.

