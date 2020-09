Schaamrood op de kaken bij Ferrari na dubbele DNF: ‘We mogen blij zijn dat er geen fans op de tribunes zaten’

Weinig mensen dachten dat het na Spa-Francorchamps nog slechter kon gaan bij Ferrari, maar de thuisrace op Monza was nog vele malen erger. Sebastian Vettel viel na een aantal rondes door remproblemen en Charles Leclerc crashte zwaar in de laatste bocht. “We mogen blij zijn dat er geen fans waren vandaag”, zegt Vettel na afloop.

Sebastian Vettel begon de race als zeventiende en kreeg na een aantal rondes problemen. Uiteindelijk explodeerden zijn remmen en moest hij zijn auto rustig terug brengen naar de pitstraat. “We hadden al problemen, maar ik rekende niet op een failure”, zegt Sebastian Vettel na afloop tegen F1. “Er was vast nog iets anders aan de hand”, aldus de Duitser.

Hij was enorm gefrustreerd. “Ik heb geen idee wat ik moet zeggen. Het was een zware dag. Moeilijke tijden horen bij sport en het leven. Het is niet eerlijk voor jongens, die er zoveel werk in steken, om te zeggen dat het echt zo slecht is. Maar dit is wel een werkelijk beeld van waar we staan. Het is slecht waar we staan, zeker in onze thuisrace. We mogen blij zijn dat er geen fans op de tribunes zaten”, zegt Vettel.

Charles Leclerc startte als dertiende en bleef rond die positie hangen. Maar doordat hij eerder gestopt was en de safety car naar buitenkwam om de auto van Magnussen weg te halen bij de pitstraatingang, lag de Monegask ineens zesde. Maar een ronde nadat de safety car naar binnenging, crashte Leclerc zwaar in de Parabolica. Hij is er niet volledig pijnvrij uitgekomen.

“Ik heb wat pijntjes hier en daar”, zegt Charles Leclerc tegen F1. “Ik raakte de achterkant kwijt. Het was mijn fout”, aldus Leclerc.

Het was tot de crash al een moeilijke race voor hem. “Ik worstelde met de balans. De auto was lastig om in te rijden. Het is het tweede lastige weekend op rij. Dat is moeilijk om te accepteren. Maar ik ben vooral blij dat ik heelhuids uit de auto ben gekomen”, zegt de Monegask.

