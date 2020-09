Ricciardo neemt genoegen met P6 na pech met rode vlag: ‘Dat is racen, man’

Daniel Ricciardo en Renault hoopten voor het weekend op Monza openlijk op het podium, maar met de uiteindelijke zesde plek is Ricciardo alsnog tevreden, gezien de knotsgekke race.

“Meer zat er gewoon niet in vandaag”, resumeert Ricciardo voor de camera van Sky Sports F1. De race pakte namelijk niet zo uit als hij had gehoopt: na een goede start (“die was sick“) lag hij namelijk vijfde, maar toen de race werd stilgelegd na de crash van Charles Leclerc, vond Ricciardo zichzelf bij de herstart terug op de tiende plek.

“Dat was wel even frustrerend”, geeft de Renault-rijder toe. “Maar ja, dat is racen, man”, staat hij er zen in. “Je bent afhankelijk van de omstandigheden.”

“Ik denk dat ik me daarna nog goed heb hersteld”, zegt hij over zijn tocht terug naar voren, die eindigde op de zesde plek. “Ik heb, oprecht, het maximale eruit gehaald. Meer dan dit zat er gewoon niet in vandaag. Maar”, vervolgt hij, “er volgt dit jaar vast nog wel een chaotische race en dan moeten wij zorgen dat we ervan profiteren.”

