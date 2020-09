Alpha Tauri-teambaas Tost: ‘Gasly reed briljant vandaag’

Alpha Tauri-teambaas Franz Tost was op Monza niet alleen onder de indruk van Pierre Gasly, hij loofde het hele team voor de overwinning in de GP van Italië. Voor Tost is het zijn tweede overwinning als teambaas, al beseft de Oostenrijker dat er deze keer wat geluk bij kwam kijken. “We hadden geluk met de safety car en geluk met de straf van Hamilton.”

Franz Tost kon twaalf jaar na de overwinning van Sebastian Vettel voor Toro Rosso opnieuw vieren met zijn team. Pierre Gasly behaalde de tweede overwinning voor het team dat nu als Alpha Tauri door het leven gaat. Dan kan er zelfs bij de koele Oostenrijk een glimlach af. “Het team heeft vandaag geweldig werk geleverd en Pierre reed een sterke race. We wisten dat we een snelle auto hadden, dat was in Spa ook al zo. Daar waren we zonder de safety car ook als vijfde gefinisht”, vertelt Tost voor de camera van Sky Sports.

“We hadden geluk met de safety car en geluk met de straf van Hamilton”, al doet dat volgens de Oostenrijker niets af aan de prestatie van Gasly. “Pierre reed een geweldige race, hij reed foutloos.” Deze overwinning lijkt een beloning voor Gasly’s harde werk. “Pierre is altijd heel gemotiveerd, dat was vorig jaar ook zo. Toen hij terug bij Toro Rosso kwam, kwam hij naar mijn kantoor. Hij vertelde me dat het voelde alsof hij bij zijn familie terugkeerde”, vertelt de Alpha Tauri-teambaas.

Zodra Gasly aan de leiding kwam, maakte hij geen enkele fout. Volgens Tost had de Fransman zodra hij de leiding overnam, de race op elk moment onder controle. “Pierre reed briljant vandaag. Zodra hij aan de leiding kwam, had hij de controle. Toen Carlos (Sainz, red.) tot 1,2, 1,5 seconden naderde, heeft hij het gat gecontroleerd”, vertelt de teambaas.

Geen feest

Of Tost zich nu zorgen maakt Gasly opnieuw te verliezen, wordt hem gevraagd. “Als we Pierre zouden verliezen, betekent dat dat we goed werk hebben geleverd, maar ik ben optimistisch dat hij bij ons blijft”, aldus de teambaas, die ook nog even de vraag kreeg of er vanavond gefeest zou worden. “Er komt geen feest”, was zijn verrassende antwoord. “Ik moet naar Wenen voor een meeting en het team moet meteen naar Mugello. Dat is veel belangrijker, vieren doen we wel in december.”

