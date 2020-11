Grosjean: ‘Als Haas voor twee rookies kiest, mooi voor hen en ik wens ze het beste’

Tien jaar lang behoorde Romain Grosjean tot het Formule 1-gilde, ooit een grote belofte en nu een veteraan. Na dit jaar moet de Fransman plaatsmaken bij Haas voor waarschijnlijk twee rookies. “Wij waren destijds minder voorbereid dan de coureurs tegenwoordig, de opstapcategorieën zijn echt een stuk professioneler geworden.”

Wat het voor de Fransman gaat worden in de toekomst, is nog niet duidelijk. Grosjean heeft interesse in de sportscars maar sluit ook Indycar niet uit, er zouden al lijntjes met Amerika worden warm gehouden. Bij Haas worden de plekken van Grosjean en collega Kevin Magnussen mogelijk ingenomen door groentjes Mick Schumacher en Nikita Mazepin.

Lees ook: Grosjean in gesprek met een aantal Indycar-teams: ‘Het is zeker een optie’

(Tekst gaat verder onder de foto)

“Rookies behoren een kans te krijgen in de Formule 1”, zegt zegt de 166-voudig Grand Prix-coureur tegen Racefans.net. “Ik loop hier nu 10 jaar rond, blokkeer al 10 jaar min of meer de doorstroom naar een stoeltje. Als het team voor twee rookies gaat, mooi voor hen en ik wens ze het allerbeste.”

Grosjean ziet wel een verschil in instapniveau bij de rookies. “In mijn tijd waren we minder goed voorbereid dan de coureurs tegenwoordig. De opstapcategorieën zijn echt een stuk professioneler geworden. Het is lastig vergelijken, denk ik. Wat ik wel kan zeggen, is dat toen ik mijn debuut maakte, ik dacht dat ik er klaar voor was maar dat was echt niet zo. En daar heb ik in het begin van 2009 wel de prijs voor betaald.”

Bij Renault was er na het vertrek van Nelson Piquet jr. een stoeltje vrij voor de laatste zeven races waarna Grosjean plots mocht invallen. Zijn eerste races waren niet bijster succesvol. “Maar nu ben ik anders. Ik weet nu precies hoe we de auto moeten prepareren voor het weekend. Ik weet hoe ik de auto moeten rijden, hoe ik het maximale eruit kan halen als het wat minder loopt. Dat maakt wel een flink verschil.”

Lees ook: Grosjean verrast dat Haas beide coureurs de deur wees: ‘Steiner zei dat ze het geld nodig hadden’