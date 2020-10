Grosjean verrast dat Haas beide coureurs de deur wees: ‘Steiner zei dat ze het geld nodig hadden’

Romain Grosjean zegt verrast te zijn dat Haas F1-team niet alleen hem maar ook Kevin Magnussen de deur heeft gewezen. Volgens de Fransman was het evident dat één van de twee weg zou moeten, maar uiteindelijk kregen ze allebei te horen dat ze plaats moeten maken. “Steiner zei: ‘We hebben het geld nodig.'”

“Elk verhaal heeft een einde”, zo blikt de 34-jarige Grosjean terug op zijn tijd bij Haas, waar hij al sinds 2016 voor rijdt. “We hebben goede momenten gekend. Ik ben beter geworden door het team te helpen te ontwikkelen. We hebben bijna altijd het maximale eruit gehaald. Het is een mooi avontuur geweest”, aldus Grosjean over zijn vertrek.

Hij is wel verrast dat Haas doorgaat met twee nieuwe coureurs. “Ik had verwacht dat er één van ons moest vertrekken, maar door COVID-19 hebben ze anders besloten. Günther zei: ‘We hebben het geld nodig'”, aldus de Fransman.

Een toekomst in de Formule 1 zou nog mogelijk kunnen zijn voor Grosjean, al weet hij ook dat er nog maar weinig opties zijn. “Er zijn weinig stoeltjes over, maar mijn zoon zei een tijdje geleden: ‘Het onmogelijke kan mogelijk worden’. Ik heb een aantal discussies gehad en hoop snel iets bekend te maken. Ik mis het winnende gevoel”, aldus Grosjean.

Eerder gaf Grosjean al aan dat hij de Formule E en het World Endurance Championship als goede opties zag. In het WEC zou hij interesse hebben in het nieuwe project van Peugeot, dat deel zal nemen aan de nieuwe hypercarklasse van dat kampioenschap.