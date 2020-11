Russell biedt via brief verontschuldigingen aan na crash achter safety car

George Russell heeft in een interne brief aan alle Williams-medewerkers zijn verontschuldigingen aangeboden voor zijn crash achter de safety car. Russell leek in Imola op weg naar zijn eerste WK-punt ooit maar belandde tijdens de safety car-fase in de muur. “Ik wou vooral dat ik hem (zijn Williams-auto, red.) uit de muur had gehouden en een paar punten mee naar huis had kunnen nemen.”

George Russell reed op een tiende plaats in de Grand Prix van Emilia-Romagna toen hij achter de safety car van de baan schoof en in de muur belandde. De Britse jongeling zag zo de kans op zijn eerste punt in de F1 en Williams’ eerste punt van het seizoen in rook op gaan. Russell voelde zich schuldig en schreef een brief met verontschuldigingen aan alle Williams-medewerkers. RaceFans kreeg de brief te zien.

“Er was maar één reden en slechts één reden waarom we dit weekend kans maakten op punten”, schrijft Russell. “Dat was omdat jullie je allemaal 100% geven en deze auto week in week uit tot het uiterste drijven.” De Williams-coureur beseft dat een top 10-finish mogelijk was als hij voorzichtiger was geweest achter de safety car. “Ik wou vooral dat ik hem (zijn Williams-auto, red.) uit de muur had gehouden en een paar punten mee naar huis had kunnen nemen.”

Toch zal Russell ondanks het incident niet anders handelen in de toekomst. “We zijn racers, we zijn hier niet om op zeker te spelen. We racen om grenzen te verleggen. Dat zal hier en daar tot een enorme teleurstelling leiden, maar zodra we de voet van het gaspedaal halen en maar aan 95% gaan werken, kunnen we net zo goed thuis blijven“, legt hij uit.

Afsluiten doet Russell met bemoedigende woorden. “Ik voel dat het langzaam maar zeker zal lukken. Ik twijfel er niet aan dat, zodra het komt, het zal niet meer zal stoppen. De toekomst ziet er rooskleurig uit voor het team”, besluit hij.

