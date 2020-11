Coureurs beklagen zich over de marshalls: ‘Wat zijn ze gevaarlijk bezig’

Het bergen van de auto van George Russell heeft afgelopen zondag voor een hachelijke situatie gezorgd. De marshalls waren nog bezig met het opruimen, toen Vettel, Latifi, Grosjean en Stroll er voorbij raasden. “Wat zijn ze gevaarlijk bezig.”

De safety car kwam naar buiten, zodat de auto van Max Verstappen, die een klapband had in de variante Villeneuve, veilig weggehaald kon worden. Een paar rondes later crashte George Russell achter de safety car van de baan tussen Piratella en Acque Minerali en dus bleef de safety car langer buiten dan verwacht. Zoals gebruikelijk mogen de coureurs die op een rondje zijn gezet, zich unlappen. Sebastian Vettel, Nicholas Latifi, Romain Grosjean en Lance Stroll mochten zich unlappen.

Ze kwamen met aardige snelheid af op Acque Minerali en zagen tot hun schrik dat de marshalls nog over de baan liepen. “Zeg ze (de wedstrijdleiding, red.) dat de marshalls moeten uitkijken. Ze staan op het circuit. Dit is erg gevaarlijk. Haal ze van het circuit”, vertelt Vettel aan zijn race-engineer, Riccardo Adami.

Dominic Haines, de race-engineer van Romain Grosjean waarschuwde zijn coureur. “Dubbelgeel tussen bocht tien en bocht elf.” Grosjean reageert: “Het is gevaarlijk wat de marshalls aan het doen zijn.”

