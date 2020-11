Albon oneens met engineer op boordradio: ‘Ik denk niet dat ik zelf spinde, maar oké, misschien’

Alexander Albon kende op Imola opnieuw een moeizame race met een teleurstellende vijftiende plaats. De Britse Thai reed in de punten maar spinde bij de herstart, al had hij onenigheid met zijn engineer, Simon Rennie, over wat er precies gebeurde. Terwijl Rennie gelooft dat het door wielspin kwam, en dus niet een tikje vanachter, wil Albon dat maar moeilijk geloven: “Ik denk niet dat ik zelf spinde, maar oké, misschien.”

In ronde 51 staat teamgenoot Max Verstappen in de grindbak, waardoor de safetycar de baan op komt. Tijdens diezelfde safetycarfase spint George Russell de muur in waardoor het nog langer duurt voordat ze opnieuw van start gaan.

Bij de herstart wordt Albon, die op dat moment vijfde is, al snel ingehaald door Kvyat en Pérez, waarna hij spint in de tweede chicane. Het blijft stil op de boordradio, totdat Rennie vraagt of hij vibraties voelt. “Ja”, antwoordt Albon. “Het is wel te doen, we kunnen doorgaan”, stelt de Britse Thai vast, en krijgt dan ook te horen om door te gaan. “Box deze ronde”, wordt hij dan alsnog een ronde later verzocht. “Werd ik geraakt?”, vraagt hij na de pitstop. “Ehm, ik weet niet echt wat er gebeurde om eerlijk te zijn”, antwoordt Rennie.

Na afloop van de race krijgt Albon excuses van zijn engineer voor de late call om hem alsnog de pitstop te laten maken. “Dat was te laat. Sorry daarvoor, dat was mijn fout”, geeft Rennie toe. “Maak je geen zorgen. Ik weet het niet, ik had het de hele race lastig met grip aan de achterkant, vanaf het begin al”, aldus Albon.

“Wat gebeurde er in de chicane? Werd ik nou geraakt?”, vraagt Albon dan aan Rennie. “Ik kijk er nu naar”, antwoordt hij. “Ik weet het niet, het is niet… Het lijkt op wielspin in eerste instantie en daarna werd je geraakt, om eerlijk te zijn”, aldus Rennie. “Ik denk niet dat ik zelf spinde, maar oké, misschien”, aldus een licht ontdane Albon. “Het gebeurde allemaal een beetje tegelijk om eerlijk te zijn”, reageert Rennie. Albon stapt daarna uit na opnieuw een moeizame race waarin hij slechts als vijftiende over de finishlijn komt.

