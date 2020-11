Albon bezwijkt onder druk: ‘Volgens mij werd ik geraakt’

Het was een pijnlijke race voor Alexander Albon. De Britse Thai zat vrijwel de hele race vast achter Charles Leclerc, kon geen vuist maken en spinde in ronde 58 van de baan, toen hij werd ingehaald door Sergio Pérez. “Volgens mij raakte iemand mij.”

Alexander Albon lag na de uitvalbeurt van Verstappen en de pitstop van Pérez op de vijfde plaats, maar kon niet lang genieten van die vijfde plaats. Daniil Kvyat haalde hem gelijk bij de herstart in en een paar bochten later passeerde Pérez hem. Daarbij verloor de Red Bull-coureur de controle over zijn auto en spinde hij van de baan, ook al vermoedt hij dat iemand hem om tikte.

“Het was lastig om de coureurs op softs achter me te houden. Pérez haalde me in en volgens mij werd ik vervolgens geraakt”, vertelt Albon aan Ziggo.

Toch is hij best wel tevreden over zijn weekend. “Het was geen slecht weekend, alleen was het jammer dat ik vastzat achter de Ferrari”, aldus de Britse Thai, die uiteindelijk vijftiende en laatste werd.

