Oud-coureur Sebastian Vettel maakt zich op voor een opvallende sportieve uitdaging buiten de autosport. De viervoudig wereldkampioen verschijnt op zondag 26 april aan de start van de marathon van Londen. Samen met F1-journalist Tom Clarkson neemt hij deel om geld in te zamelen voor het goede doel. De Duitse vedette loopt voor de Brain & Spine Foundation en de Grand Prix Trust.

Samen met Clarkson kiest Sebastian Vettel voor een bijzondere, nieuwe vorm van racen. Op 26 april wacht hem het 42,2 kilometer lange parcours van de marathon van Londen. Met zijn deelname treedt Vettel in de voetsporen van voormalig F1-coureur Max Chilton, die in 2023 al meedeed aan de marathon om geld op te halen voor de RNLI. De editie van 2026 kent een indrukwekkend deelnemersveld, met meerdere bekende namen uit de Britse sportwereld.

Vettel nam in 2022 afscheid van de Formule 1. Sindsdien heeft de 38-jarige Duitser zich onder meer verdiept in de agrarische sector en volgde hij cursussen aan de Harvard University in de Verenigde Staten. Daarnaast zet hij zich actief in voor diverse milieuprojecten. Zo keerde hij tijdens de laatste GP van São Paulo terug naar de F1-paddock om aandacht te vragen voor ontbossing in het Amazoneregenwoud.

NU ONLINE: 40 pagina’s Racespecial GP Japan: ons online magazine met actualiteit, reacties, analyse en interview!

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.