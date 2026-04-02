Lando Norris won vorig jaar zijn eerste wereldkampioenschap in de Formule 1. Na een zinderende titelstrijd met teamgenoot Oscar Piastri én rivaal Max Verstappen stelde hij in de slotrace in Abu Dhabi zijn eerste titel veilig. Ook als regerend wereldkampioen heeft Norris echter nog steeds een aantal voorbeelden binnen de Formule 1. Namens McLaren zette hij zijn vier favoriete coureurs aller tijden op een rij.

Voor de McLaren Racing Club, een nieuw fan-initiatief van de Britse renstal, werd Lando Norris gevraagd naar zijn ‘Mount Rushmore van F1-coureurs’, oftewel zijn vier favoriete rijders aller tijden. Norris zette vier grote kampioenen op een rij, waarvan er twee nog steeds actief zijn in de koningsklasse.

“Laat ik beginnen met twee Britten”, aldus de Engelse kampioen. “Jenson (Button, red.) en Lewis (Hamilton, red.). Dat waren de gasten waar ik als kind al tegen opkeek; ik juichte voor hen en tegelijkertijd inspireerden ze mij. Twee Britten, twee ongelooflijke coureurs en bovendien twee McLaren-coureurs. Dus ja, ze behoren absoluut tot mijn favorieten.” Button en Hamilton waren tussen 2010 en 2013 teamgenoten bij McLaren. Beiden hadden op dat moment een wereldtitel op hun naam staan.

Vettel en Alonso

“Drie en vier, dat is wat lastiger”, vervolgde Norris. “Maar ik ga waarschijnlijk voor Sebastian Vettel. Ook omdat hij een aardige kerel is, een goed mens.” De Duitser, die vier titels won met Red Bull en daarna de overstap maakte naar Ferrari, had in zijn hoogtijdagen veel invloed op Norris. “Toen ik opgroeide en begon met autoracen, won hij zijn kampioenschappen met Red Bull“, legde hij uit. “Dat was heel bijzonder om te zien. Hij was een gepassioneerde man en oogde – ook door zijn opvallende helmen – altijd stijlvol. Daardoor wist hij zich te onderscheiden en heeft hij wat mij betreft de derde plaats verdiend.”

Het laatste plaatsje op Norris’ Mount Rushmore is weggelegd voor Fernando Alonso, de langstzittende F1-coureur aller tijden. “Op nummer vier moet ik voor Fernando kiezen”, aldus de 26-jarige coureur. “Toen ik opgroeide, keek ik ook naar hem op. Daarbij heb ik mijn eerste jaar bij McLaren nog met hem samengewerkt. Hij is gewoon een fijne vent en een aardig persoon. Ik kan erg goed met hem opschieten.”

NU ONLINE: 40 pagina’s Racespecial GP Japan: ons online magazine met actualiteit, reacties, analyse en interview!

