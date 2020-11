Lek in radiateur verpestte Gasly’s race: ‘Monteurs dachten dat het opgelost was’

Pierre Gasly moest zijn Alpha Tauri na acht rondjes alweer in de garage parkeren tijdens de GP van Emilia-Romagna. De uitvalbeurt van de Fransman werd veroorzaakt door een lek in de radiateur. “Je hoopt altijd dat je ermee wegkomt.”

De Grote Prijs van Emilia-Romagna duurde maar acht rondjes voor Pierre Gasly. De Alpha Tauri-coureur, die vanaf plek vier gestart was, moest opgeven na problemen met zijn radiateur. In een weekend waar de Fransman erg goed op dreef was, kwam de opgave hard aan. “Deze was best hard, zeker omdat het onze thuisrace is in Imola”, vertelt Gasly aan Motorsport.com.

“Het ging het hele weekend zo goed.” Het probleem met de radiateur kwam niet uit het niets, geeft Gasly toe. “Het is jammer dat we uitgevallen zijn, maar de monteurs zagen al een waterlek toen ik onderweg was naar de grid. Ze hebben het proberen te herstellen. Dat werkte helaas niet, daarom moest ik de auto al na een paar ronden terugbrengen naar de garage. Je hoopt altijd dat je ermee wegkomt”, vertelt de Normandiër.

Na een zesde en vijfde plaats in Duitsland en Portugal moest Gasly in Italië dus genoegen nemen met een nulscore. Tot zijn opgave zat hij op koers voor opnieuw een knap resultaat. “Ik maakte een goede start, mijn reactietijd was echt heel goed. Ik probeerde naast Lewis te komen, maar daar werd het iets te krap, waarna ik me moest laten terugzakken. Daarna reden we op de vijfde plaats, met een wagen die het hele weekend fantastisch was. Ik voelde dat ik sneller was dan Daniel Ricciardo. Ik denk dat we zeker voor een top vijf-plek hadden kunnen vechten. Dat dit ons dan overkomt is lastig, maar het hoort er helaas bij”, besluit de Fransman.

Franz Tost gaf na de race extra uitleg bij de opgave van Gasly. “De monteurs dachten dat het opgelost was”, vertelt de Alpha Tauri-teambaas. “Maar er was een klein onderdeel stuk en dan kun je er niets aan doen. Na vier of vijf ronden viel de waterdruk weg en toen hebben we besloten om hem naar binnen te halen, we wilden de motor niet opblazen.”

