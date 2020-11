Top & Flop Emilia-Romagna: ijzersterk weekend Alpha Tauri, Albon bezwijkt onder de druk

Bij elke Grand Prix deelt FORMULE 1 cijfers uit aan de coureurs en licht er in Top & Flop een aantal uit. De briljante herstart van Daniil Kvyat levert hem een hoog cijfer op, Daniel Ricciardo sleept er weer een podium uit en Alexander Albon maakt weer geen beste indruk, spint van de baan en pakt opnieuw geen punten.

Top

Daniil Kvyat, Alpha Tauri. Start: 8, finish: 4. Cijfer: 9

Alpha Tauri is zeer competitief op Imola. Kvyat kan zijn teamgenoot Gasly niet bijhouden in de kwalificatie, maar kwalificeert zich wel op een sterke achtste positie. In de race kan hij het tempo van Ricciardo, Leclerc en Albon prima bijbenen en lijkt hij af te stevenen op een achtste plaats, maar de safety car zet de race op zijn kop. Kvyat duikt gelijk naar binnen voor een nieuw setje zachte banden en blijft achtste. Na de herstart toont hij zijn ware klasse en haalt hij Pérez en Albon in. Later in de ronde haalt hij buitenom Leclerc in en koerst hij af op een vierde plaats. Hij komt net tekort voor het podium, maar al met al is het een sterk weekend van de Rus, die waarschijnlijk zijn stoeltje kwijtraakt aan Yuki Tsunoda.

Daniel Ricciardo, Renault. Start: 5, finish: 3. Cijfer: 9

Weer een podium voor Ricciardo, na zijn podium op de Nürburgring. Met versleten banden houdt hij Kvyat achter zich. Deze keer neemt Abiteboul geen tatoeage.

Subtop

Charles Leclerc, Ferrari. Start: 7, finish: 5. Cijfer: 8

Leclerc haalt wederom alles uit de Ferrari. Hij ligt na de herstart vierde, maar kan op versleten banden Kvyat niet achter zich houden.

Kimi Räikkönen, Alfa Romeo. Start: 18, race: 9. Cijfer: 8

‘Bandenfluisteraar’ Räikkönen rijdt 48 rondes lang op de mediums, voordat hij zijn pitstop maakt. Dat werpt zijn vruchten af met een negende plaats als resultaat.

Flop

Alexander Albon, Red Bull. Start: 6, finish: 15. Cijfer: 3

Opnieuw weet Alexander Albon geen potten te breken. Een fletse kwalificatie gevolgd door een dramatische race. Albon zit de hele race vast achter Ricciardo en Leclerc en lijkt op koers te zijn voor een zevende plaats. Na de late safety car, na het uitvallen van zijn teamgenoot, ligt hij vijfde, maar lang kan hij niet genieten van deze positie.

Kvyat haalt hem gelijk in en een paar bochten later passeert Pérez hem. Daarbij verliest hij de controle over het stuur en spint hij van de baan. Na afloop vermoedt hij dat iemand hem geraakt heeft, maar dat is niet het geval. Hij kreeg tot Imola de tijd om zijn prestaties te verbeteren, maar hij heeft bepaald geen indruk gemaakt op Portimão en op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Is hij onder de druk bezweken en vergooit hij daarmee zijn zitje?

Lance Stroll, Racing Point. Start: 15, finish: 13. Cijfer: 3

Stroll staat het hele weekend in de schaduw van zijn teamgenoot, blijft steken op een vijftiende plaats in de kwalificatie en rijdt een monteur aan in de race. Snel vergeten dit weekend.

De complete ‘Top & Flop’, inclusief rapportcijfers voor alle twintig coureurs, lees je in de rubriek ‘Team voor team’ in FORMULE 1. Het nieuwe nummer, over de Grand Prix van Emilia-Romagna en Portugal, ligt vrijdag 6 november in de winkel en bij abonnees in de brievenbus.