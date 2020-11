Palmer: ‘Russell heeft een doodzonde begaan, maar zal vast snel scoren’

Ex-Formule 1-coureur Jolyon Palmer twijfelt er niet aan dat zijn jonge landgenoot George Russell er snel in zal slagen om punten te pakken, mits hij leert van fouten zoals hij afgelopen zondag maakte.

“Eén van de doodzonden in de Formule 1”, noemt Palmer het in zijn column op Formula1.com: crashen achter de safetycar, zoals Russell afgelopen zondag op Imola deed. Maar, zo haalt Palmer aan: genoeg andere coureurs zijn hem voorgegaan. Denk aan viervoudig wereldkampioen Alain Prost, of Romain Grosjean in 2018 in Bakoe. Of Valtteri Bottas, die in 2017 spinde achter de safetycar.

Het is Palmer, zo memoreert hij, in zekere zin ook overkomen. Tijdens de Grand Prix van Monaco 2016, toen hij crashte net toen het veld na een neutralisatie werd vrijgegeven. “Het is echt een makkelijker fout om te maken dan je zou denken”, schrijft Palmer, die aanhaalt dat koude banden de auto schier onbestuurbaar kunnen maken, zeker als het baanoppervlak ook nog eens verraderlijk is.

Hoewel hij dus een lans breekt voor zijn landgenoot, constateert Palmer wel dat het niet de eerste keer is dat Russell ‘een kans om zijn eerste punten te gooien heeft weggegooid’. “Op Mugello viel hij namelijk ver terug na de laatste herstart, terwijl hij eerder in de tweede race in Oostenrijk van de baan schoof terwijl hij juist een goede startpositie had veroverd.”

Een ander voorbeeld dat Palmer had kunnen noemen, is de Duitse Grand Prix van 2019. In deze totaal verregende race pakte niet Russell, maar zijn toenmalige Williams-teamgenoot Robert Kubica het enige punt van het jaar voor het team uit Grove nadat Russell van de baan gleed. En dat terwijl Russell dat hele seizoen veruit de snellere van de twee was.

“Het lijdt geen twijfel dat George een enorm getalenteerde jonge coureur is, en hij kan duidelijk ook met de druk omgaan. Dat zien we telkens weer als hij op het eind aan Q1 weet te ontsnappen”, stelt Palmer. “Los van hoe ontzettend getalenteerd hij is, werkt hij ook hard. Zolang hij leert van fouten zoals afgelopen zondag, zal het dus zeker niet lang duren voor hij zijn eerste punten pakt.”

