Russell: ‘Voelde me net Pastor Maldonado’

George Russell voelde zich in de Grand Prix van Portugal op bepaalde momenten ‘net Pastor Maldonado’. Pardon?

Maldonado heeft natuurlijk een nogal twijfelachtige reputatie in de Formule 1. Niet dat de Venezolaan niet snel kon zijn als hij zijn dag had – hij won in 2012 zelfs een Grand Prix voor Williams – maar hij had er ook nogal een handje van bij incidenten betrokken te raken of schade te rijden.

Daar doelt Russell echter niet op met zijn opmerking: hij verwijst specifiek naar de Grand Prix van Oostenrijk van 2015. Maldonado had daarin een spectaculair moment in duel met Max Verstappen toen hij met DRS open achter hem vandaan dook, flink heen en weer slingerde door het plotselinge verlies van grip en worstelde om de controle terug te krijgen – maar Verstappen wél passeerde.

“Ik had een paar van dat soort enorme ‘momenten’ toen ik probeerde Esteban Ocon in te halen, en later ook met Alexander Albon en Antonio Giovinazzi”, vertelt Russell Formula1.com. “Het was echt een beetje zoals Maldonado met Verstappen in Oostenrijk”, lacht Russell. “Ik voelde me dus net Maldonado!”

Het was verder ‘een goede race’, vervolgt Russell, die als veertiende eindigde, maar wel een beetje baalt dat Williams juist goede zondagen lijkt te hebben op die dagen waarop een uitvalrace of uitputtingsslag achterwege blijft en punten daardoor buiten bereik blijven. “Wij hebben telkens net een goede race als het juist geen crazy race is.”

“Silverstone was net zo, daar finishten we als twaalfde. Daarnaast werden we nog ergens elfde. En vandaag dus veertiende, maar met wel negentien auto’s aan de finish in plaats van dat het zo’n race is waarin er vijf coureurs uitvallen die normaal in de top tien eindigen. Maar ja, het komt wel. Het was alsnog een positieve dag.”

