Sluit Wolff Verstappen uit? ‘Als we voor jong gaan, staan Russell en Ocon in de startblokken’

Mercedes-teambaas Toto Wolff is zoals bekend zeer gecharmeerd van Max Verstappen, maar lijkt een eventuele komst van de Nederlander naar het Duits-Engelse team voor de komende jaren uit te sluiten. Omdat Verstappen in zijn ogen loyaal is aan Red Bull, maar ook omdat er bij Mercedes zelf twee jonge talenten ‘in de startblokken staan’.

Die talenten heten dan Esteban Ocon en George Russell. De eerste is tegenwoordig in dienst van Renault maar wordt nog door Mercedes gemanaged, Russell is als Mercedes-junior bij Williams gestald. “Als het in de toekomst bij ons tijd is voor de nieuwe generatie, dan staan zij in de startblokken”, vertelt Wolff in gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1 Magazine.

Zowel voor Ocon als Russell rest sowieso nog even de wachtkamer, want Valtteri Bottas heeft al voor 2021 bijgetekend bij Mercedes en de verwachting is dat Lewis Hamilton spoedig zijn handtekening onder een nieuwe deal zet – vermoedelijk voor drie jaar. “Ik ben zeer happy met ons huidige rijdersduo”, benadrukt Wolff nog maar eens.

Dat er ondertussen bij Red Bull met Verstappen een coureur rijdt die hij zeer hoog aanslaat én die eind 2021 mogelijk eerder onder zijn tot en met 2023 doorlopende deal uit kan, daar heeft Wolff in elk geval publiekelijk geen boodschap aan. “Max’ situatie is bekend. Hij heeft zich aan Red Bull gecommitteerd en is loyaal aan het team. Zoals het hoort.”

