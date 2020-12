Update van Horner: ‘Positieve gesprekken over overnemen motorproject Honda’

Red Bull mikte eerst op eind november, toen op begin december en inmiddels op half december, maar duidelijkheid over het overnemen van Honda’s motorproject na 2021 is er nog steeds niet. Toch verlopen de gesprekken voorspoedig, volgens teambaas Christian Horner.

In gesprek met FORMULE 1 Magazine bevestigt Horner dat er ‘momenteel veel gesprekken gaande zijn’, maar: “Zoals je je kan indenken, kan ik verder niet te veel vertellen over wat er besproken wordt.” Wat de Red Bull-teambaas nog wel kwijt wil: “Dat het positieve gesprekken zijn die we nu achter de schermen voeren.”

Behalve dat Red Bull eruit moet komen met Honda wat betreft het overnemen van de motoren om deze zelf verder te runnen na Honda’s vertrek eind 2021, zet het team ook in op een engine freeze – het bevriezen van de motorontwikkeling in de Formule 1. Dit omdat Red Bull het doorontwikkelen van deze zeer geavanceerde hybridemotoren te duur en technisch complex vindt.

Lees ook: Mogelijk goed nieuws voor Red Bull: ‘Ferrari en Renault stemmen in met engine freeze’

Of die engine freeze er komt, en in welke vorm, is de vraag. Rivalen Mercedes, Ferrari en Renault steunen het idee op zich wel, zij het onder uiteenlopende voorwaarden. Hier wordt dus nog flink over gediscussieerd. Horner is niet dol op het politieke gekonkel in de koningsklasse, zegt hij. “Maar het hoort – helaas – allemaal bij het spel. Ik loop al lang genoeg in deze business rond om te weten hoe het werkt.”

Lees ook: Wolff: ‘Red Bull kan van eigen motorproject een succes maken’