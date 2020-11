Wolff: ‘Red Bull kan van eigen motorproject een succes maken’

Mercedes-teambaas Toto Wolff twijfelt er niet aan dat rivaal Red Bull erin zal slagen van een eventueel eigen motorproject een succes te maken. “Naast een goed raceteam, is het namelijk ook een goed engineering bedrijf.”

Dat verklaart Wolff ten overstaan van Autosport, met de Mercedes-teambaas die daarmee vermoedelijk doelt op andere projecten die Red Bulls technologietak Red Bull Advanced Technologies de afgelopen jaren heeft afgerond. Denk daarbij onder meer aan de Aston Martin Valkyrie-hypercar die het heeft gebouwd, of de America’s Cup-boot enkele jaren geleden.

Red Bull zinspeelt er nu op de Honda-motoren na 2021 over te nemen als Honda zich uit de Formule 1 terugtrekt, waarbij Wolff er evenmin aan twijfelt dat die motor eind volgend jaar competitief zal zijn. “Honda heeft nu namelijk al goed werk verricht met de updates die ze hebben gebracht en er zit nog meer goeds in de pijplijn. Ze zullen in 2021 bovendien alles geven om succesvol te zijn.”

“Om die redenen denk ik dan ook dat Red Bull er een succes van kan maken als ze de Honda-motoren overnemen en zelf verder ontwikkelen”, stelt Wolff. Het doorontwikkelen van de Honda-motoren is overigens nog wel een heikel punt: Red Bull wil de motorontwikkelingen het liefst bevriezen na 2021. Mercedes ook wel, maar de andere motorfabrikanten Ferrari en Renault zijn daar op tegen.

