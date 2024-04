Het is nog altijd een drama bij het team van Alpine. De Fransen staan keihard onderaan in het kampioenschap en lijken na vier races nog geen stap verder te zijn gekomen. Voor coureur Pierre Gasly was de maat tijdens de vrije training in China vol. Zijn A524 kampte met problemen, waardoor hij amper aan rijden toekwam. Reden genoeg voor Gasly om zijn team een veeg uit de pan te geven.

Door problemen met zijn energieterugwinningssysteem kon Pierre Gasly bijna geen meters maken op de vrijdagochtend. Het is de zoveelste blamage voor Alpine, die dit seizoen de plank volledig mis hebben geslagen. Balen voor een getalenteerde coureur als Gasly, die zich in 2023 met hoge verwachtingen aan de Franse renstal verbond. Over de boordradio nam hij dan ook geen blad voor de mond.

“Jongens, dit is niet acceptabel”, foeterde hij. “Ik heb helemaal niks geleerd. Absoluut niks!” Niet handig wanneer je slechts één oefensessie hebt. De GP van China staat in het teken van de sprintrace, dus na de vrije training kon Pierre Gasly zich meteen opmaken voor de sprintkwalificatie. Race-engineer John Howard probeerde hem nog te bedaren. “Sorry daarvoor. We moeten naar deze problemen kijken en proberen klaar te zijn voor de sprint shootout.”

Het mocht niet baten. Gasly kon al afzwaaien in SQ1, hij start zaterdag vanaf de zestiende plaats. Wederom een teleurstellend resultaat voor de voormalig Red Bull-coureur, die ooit nog zijn AlphaTauri naar de eerste plaats van de GP van Italië stuurde. Misschien dat de 28-jarige Fransman zijn geluk volgend jaar ergens anders gaat beproeven, zijn huidige contract met Alpine loopt nog tot eind 2024.

