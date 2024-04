Tot nu toe staat 2024 bij Alpine te boek als een van de slechtste seizoenen ooit. De Fransen waren de afgelopen jaren een geduchte tegenstander in de midfield, maar bungelen tegenwoordig hopeloos achteraan de grid. Na de GP van Japan gingen er zelfs geruchten dat Renault – het grote bedrijf achter Alpine – de boel te koop wilde zetten. Dat ontkent het team uit Enstone stellig.

Ook na de GP van Japan viel er weinig te vieren voor Alpine. Coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly lieten een vijftiende en een zestiende plaats optekenen op Suzuka. In het kampioenschap staan de Fransen nog steeds keihard onderaan, met 0 WK-punten sinds de openingsrace in Bahrein. Het was daar dat men voor het eerst kon zien hoe slecht het team ervoor stond. Niet veel later nam technisch directeur Matt Harman de benen en begonnen er in de paddock geruchten te circuleren dat Alpine te koop staat.

Die geruchten wil het team keihard de kop indrukken. Een woordvoerder sprak met PlanetF1.com over de laatste roddels. “De verhalen dat het team te koop staat zijn vals”, aldus Alpine. “Het team is categorisch niet te koop.” Eerder deze week kwamen er berichten naar buiten dat Renault het F1-team van de hand zou willen doen mits de nieuwe eigenaars blijvend gebruik zouden maken van de Renault-motoren.

Alpine is het vertrouwen weliswaar nog niet verloren, de achteruitgang van het team blijft opvallend. In 2022 eindigden de Fransen nog op de vierde plaats in het kampioenschap. Vorig jaar waren ze goed voor de zesde plek. Nu moet Ocon al jubelen als hij zich als vijftiende kan kwalificeren.

