Het team van Alpine sukkelde tijdens de openingsrace van seizoen 2024 onderaan de ranglijsten. Een P17 en een P18 was voor meerdere technici het sein om hun biezen te pakken. Tijd voor Alpine om eens flink aan de bak te gaan. Het team uit Enstone wil nu doorpakken met een rigoreuze, nieuwe aanpak op het technische vlak.

Alpine meldt middels een persbericht dat de technische verantwoordelijkheden vanaf heden zijn verdeeld over drie rollen. Er komen gespecialiseerde directeuren voor performance, aerodynamics en engineering. De beslissing werd genomen nadat onder andere technisch directeur Matt Harman afgelopen weekend ontslag nam. De nieuwe rollen worden vervuld door Joe Burnell, David Weather en Ciaron Pilbeam.

Volgens Bruno Famin – sinds dit jaar benoemd tot teambaas van Alpine – zijn deze veranderingen nodig om het team er bovenop te helpen. “Het is duidelijk dat we niet presteren zoals gehoopt”, aldus de Fransman. “Deze nieuwe structuur moet voor een betere coöperatie zorgen tussen de verschillende departementen. Ik vertrouw erop dat Joe, David en Ciaron nauw samen zullen werken om het team de verbetering te geven die het nodig heeft.”

Tijd voor verbetering

Experts hadden na de wintertest lage verwachtingen van de Franse renstal, maar tijdens de eerste kwalificatie bleek dat het wel heel slecht gesteld is met Alpine. Coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly bungelden onderaan het tijdschema. Voor laatstgenoemde kwam zijn P20 niet als een verrassing. “Dit hadden we wel verwacht“, zei hij na zijn exit in Q1. Het team hoopt de A524 over de rest van het seizoen te verbeteren.

