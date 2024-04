Esteban Ocon doet een boekje open over de intense rivaliteit met concurrent Max Verstappen. De twee lagen in de Formule 1 meerdere keren met elkaar in de clinch, maar ook daarvoor was er al sprake van een “verhitte” strijd tussen de coureurs. Ocon herinnert zich zijn dagen in het karten, waarin Verstappen en vader Jos gevreesde tegenstanders waren.

Esteban Ocon was een tijdje geleden te gast in de High Performance Podcast en vertelde daar over zijn jeugd en de aanloop naar de Formule 1. De Fransman weet nog goed hoe hij en Max Verstappen al tijdens het karten gedoodverfde rivalen werden. “Het waren mijn pa en ik tegen hem (Verstappen, red.) en zijn vader”, legde Ocon uit. “Om eerlijk te zijn, was het toen al een verhitte strijd. Iedereen was toen een beetje bang voor Jos en Max, omdat Jos al in de Formule 1 had gereden. Maar mijn pa en ik wilde gewoon racen.”

Ook in de hogere raceklassen bleef de rivaliteit bestaan. In 2014 vochten zowel Verstappen als Ocon voor het kampioenschap in de Formule 3. “Dat was ook heel zwaar”, herinnerde de Fransman zich. “Maar ik heb altijd genoten van het racen met Max. Zij aan zij, heel dichtbij racen, dat is waar het om draait. Er is niks zo spannend als dat.”

De Fransman zou het F3-kampioenschap winnen in 2014, terwijl Verstappen op de derde plaats eindigde. Toch was het de Nederlander die een jaar later debuteerde in de Formule 1, terwijl Ocon afzakte naar de GP3. Dat kon de Alpine-coureur maar moeilijk verkroppen. “Dat Max als derde eindigde en vervolgens naar de F1 ging, en dat ik niet eens de optie had om door te gaan met racen, dat was zeker moeilijk”, aldus de Fransman. “Toen was ik echt pissig.”

In 2016 kwam Ocon alsnog in de koningsklasse terecht, toen hij debuteerde met Manor Racing. Ook in F1 kreeg hij het meermaals aan de stok met Verstappen, die inmiddels de overstap had gemaakt naar Red Bull. Een van hun meest beruchte conflicten stamt uit 2018, toen de Nederlander aan de leiding reed in de GP van Brazilië. Ocon werd in zijn Racing Point op een ronde gezet, maar duwde Verstappen onbedoeld van de baan. Het leidde tot een opstootje in de paddock.

In 2018 barstte het los toen Ocon zijn concurrent van de baan duwde, ondanks dat hij op een ronde werd gezet. Achteraf kwam een kokende Verstappen zijn gram halen (Motorsport Images)

