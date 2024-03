Voorafgaand aan seizoen 2024 moest Alpine de verwachtingen temperen, inmiddels weten we waarom. De Franse renstal opende de allereerste kwalificatie in Bahrein met het slechtst mogelijke resultaat. Een Q2 kwam er niet, de sessie was snel voorbij met een P19 voor Esteban Ocon en een P20 voor Pierre Gasly. Weinig verrassend, zo blijkt.

LEES OOK: Verstappen opent titelcampagne in stijl, Russell: ‘Rijden allemaal voor tweede plaats’

Terwijl Max Verstappen de drieëndertigste pole position van zijn carrière viert, is het een paar pitboxen verderop crisis. Alpine eindigde in Bahrein met het slechtst mogelijke kwalificatie-resultaat. Met ruim acht tienden achter Carlos Sainz – de snelste coureur in Q1 – lijken de Fransen behoorlijk de weg kwijt. De beste tijd van Verstappen doet daar nog een flinke schep bovenop: een verschil van ruim anderhalve seconde.

Een verslagen Pierre Gasly verscheen als eerst voor de microfoons van Canal+, de Franse uitzender van de Formule 1. Zijn twintigste positionering kwam niet als een verrassing. “Helaas is dit hoe het is, we hebben een hoop werk te doen”, aldus Gasly. “We hadden er op geanticipeerd, ik denk dat we het in de tests al zagen aankomen. Prettig is het niet.” Voor Alpine is het met afstand de slechtste kwalificatie ooit.

LEES OOK: Concurrentie houdt moed in Bahrein: ‘Hopen op een gekkenhuis’

Teambaas Bruno Famin voelde de bui al hangen. Na de wintertests van vorige week moest hij toegeven dat de kwalificatie voor Alpine een uitdaging zou worden. “We wisten dat het geen gemakkelijke start van het seizoen zou worden”, zei hij toen. “Dit hoort bij de Formule 1. Gelukkig heeft de auto heeft een goede basis, die we het hele seizoen kunnen ontwikkelen.” Na de wintertests was de paniek al zo groot, dat experts beweerden dat enkele engineers al hun biezen aan het pakken waren.

Klik hier voor de volledige uitslag van de kwalificatie in Bahrein

Mis ‘m niet: onze FORMULE 1 Seizoengids 2024 met voorbeschouwingen, achtergronden, interviews, alle cijfers en data en nog véél meer – 116 pagina’s dik! Inmiddels in de winkel of bestel ‘m hieronder!