Max Verstappen heeft zijn campagne voor een vierde wereldtitel in stijl geopend. De regerend wereldkampioen start de openingsrace van 2024 in Bahrein vanaf de beste startpositie, hetgeen George Russell verleidt tot een veelgehoorde oneliner: “De rest rijdt voor de tweede plaats.”

De aanloop naar de kwalificatie was misschien niet optimaal. Maar de combinatie Max Verstappen en de RB20 lijkt ook in het nieuwe seizoen een garantie voor succes. het begin was veelbelovend. “Het ging prima”, aldus Verstappen. “Ik had veel plezier in de auto en veel grip. Met de stevige wind was het ook in de kwalificatie lastig een goed rondje te rijden. Maar het is gelukt en daar ben ik blij mee. Eerlijk gezegd komt de pole toch nog een beetje onverwacht, maar de auto kwam gedurende de kwalificatie steeds meer ‘naar ons toe’.”

Verstappen had vooraf al aangekondigd dat de tijdstraining weleens spannender zou kunnen worden dan vooraf verwacht. Hij wees daarbij vooral naar Ferrari en ook Mercedes, dat in de trainingen goed voor de dag was gekomen. “We zijn de juiste richting ingeslagen en hebben een stap vooruit gezet”, erkent Charles Leclerc, op ruim twee tienden tweede achter Verstappen. “Maar ik denk dat Red Bull wat racesnelheid betreft een stuk voor ligt op ons.”

Soortgelijke teksten rollen ook uit de mond van George Russell, die namens Mercedes de top-3 completeert. De Brit is aangenaam verrast, met de W15 heeft Mercedes weer een auto met potentie gebouwd. Illusies op de dagwinst koestert de Brit zich trouwens niet. “Het zal een mooi gevecht worden tussen iedereen, behalve met Max. Hij is in de Red Bull zo sterk dat wij allemaal voor de tweede plaats rijden. We kunnen alleen maar hopen dat er iets geks gebeurt.”