Het rommelt bij het team van Alpine. Waar vrijwel alle teams claimen een stap in de goede richting te hebben gezet ten opzichte van vorig jaar, bekent coureur Pierre Gasly dat het er niet goed uitziet. Sommige experts verwachten zelfs dat de A524 achteraan zal rijden dit seizoen. Enkele engineers zouden al zijn opgestapt.

Tijdens de testdagen in Bahrein werd duidelijk dat de Franse renstal nog een lange weg te gaan heeft. De stemming na de wintertest was bar en boos, het team was zichtbaar teleurgesteld met het gebrek aan snelheid. Het Duitse magazine Auto Motor und Sport was allesvernietigend in hun analyse van het materieel voor 2024: “De experts zijn het erover eens dat Alpine het slechtste cijfer krijgt.”

Volgens de Duitsers schort het aan alle kanten bij de A524. “De auto is te zwaar, aerodynamisch inefficiënt en langzaam in zowel één ronde als in longruns.” Zelfs het team van Haas, dat de laatste jaren de gedoodverfde verliezer was in de Formule 1, zou er beter voor staan. Opvallend is dat Auto Motor und Sport ook suggereert dat er door de problematiek al enkele engineers zijn opgestapt.

‘Het ziet er niet goed uit’

Ook coureur Pierre Gasly, die dit jaar zijn tweede seizoen rijdt bij het team, steekt zijn mening niet onder stoelen of banken. Na afloop van de tests in Bahrein moest hij bekennen dat de auto te wensen overlaat. “Het ziet er helemaal niet goed uit”, aldus Gasly. Terwijl de meeste coureurs voorzichtig positief waren over de nieuwe auto’s, is er voor Alpine werk aan de winkel. “De eerste paar races worden zwaar, we zijn helaas nog niet waar we willen zijn.”

De vraag rijst of Pierre Gasly zijn geluk niet elders wil beproeven. In 2025 belooft er een behoorlijke stoelendans aan te komen, maar of de Fransman daar van gaat profiteren is nog onduidelijk. Tegen het Belgische RTBF laat hij weten dat hij zich “geen zorgen maakt over de toekomst. Ik moet het project vinden dat mij de maximale kans geeft om mijn doelen te bereiken…”

