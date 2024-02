De stemming bij Alpine is na de driedaagse wintertest allesbehalve goed te noemen. Coureur Pierre Gasly baalt duidelijk van de auto en de prestaties in Bahrein. “Het ziet er helemaal niet goed uit.”

Na een vrij kleurloos seizoen – zesde bij de constructeurs, met een flink gat naar de top-5 – moet het in 2024 beter gaan met Alpine. Maar veelbelovend zijn de testdagen niet gebleken, aldus Gasly bij Sky TV. “Ik heb ook niet eens gekeken naar hoe anderen het bijvoorbeeld gedaan hebben. Wij hebben zelf nog wel even genoeg te doen. De auto hebben we al binnenstebuiten gekeerd, hebben veel geprobeerd. Maar het gaat een lastige beginrace voor ons worden.”

En Gasly, die flink baalt, gaat nog verder in zijn kritiek op de auto: ook in de races erna kan het wel eens vies tegenvallen bij Alpine. “Ik vrees dat we veel geduld moeten hebben. Dat is niet wat je wilt, maar het zal duidelijk enige tijd gaan kosten om het maximale uit deze auto te halen. We zullen een goed plan moeten maken met veel updates.”

Hoop, ja, dat houdt hij wel. “In elk geval weten we wel wáár we aan moeten werken.”

