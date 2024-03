Er moeten naar eigen zeggen rare dingen gebeuren wil de concurrentie in Bahrein kans maken om Max Verstappen zaterdag te verslaan. “Laten we hopen op een gekkenhuis.”

Charles Leclerc deelt de eerste startrij in Bahrein zaterdag met Verstappen. “Dat stelt me wel een beetje teleur, ja”, erkende hij in een eerste reactie na de kwalificatie. “Maar goed, we staan er beter voor dan een jaar geleden. Hopelijk hebben we ook een goede snelheid in de race. Als team hebben we in elk geval een stap voorwaarts gezet. Zaterdag zal blijken hoe groot die stap is. Red Bull ligt nog steeds voor op ons, dat is duidelijk.”

George Russell is de man die naar eigen zeggen hoopt op een gekkenhuis in de seizoensouverture. De Brit, derde in de kwalificatie, realiseert zich namelijk net als Leclerc dat het anders een lastig verhaal wordt om Verstappen te verslaan in de RB20.

“We hebben met deze auto een goede basis gelegd voor het seizoen. Hopelijk is onze racepace goed, als Mercedes staan we er in elk geval stukken beter voor dan de afgelopen jaren in de openingswedstirjd. Het wordt een mooi gevecht met iedereen, uitgezonderd Max. Die is zo goed, dat verschil is groot.”

En vandaar die misschien wel ijdele hoop met betrekking tot een gekkenhuis, dat lijkt op voorhand immers het enige redmiddel voor de concurrentie in Bahrein. Russell weet dat: “Achter Max wordt het spannend, laten we hopen dat er iets geks gebeurt.”

