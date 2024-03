Met de pole position in Bahrein heeft Max Verstappen de eerste tik van het seizoen uitgedeeld aan zijn rivalen. Als snelste man in de kwalificatie start de drievoudig wereldkampioen zaterdag vanaf de eerste plaats in de openingsrace van 2024.

Na weken van wagenpresentaties, testdagen en een paar uurtjes vrije trainingen zijn de eerste krachtsverhoudingen duidelijk geworden. Ja, de race op zaterdag vertelt mogelijk een ander verhaal dan de kwalificatie: vorig jaar was Ferrari bijvoorbeeld over één ronde snel en stond op Max Verstappen qua racepace vaak geen maat. Of dat in 2024 het geval is, zal blijken. Maar de eerste klap is de welbekende daalder waard.

Al in Q1 blijkt dat het veld afgelopen winter naar elkaar toe is gekropen. Zoveel verschillende auto’s, verschillende concepten ook én verschillende coureurs. En toch zit er na de eerste sessie van het seizoen slechts een seconde tussen nummer 1 (Sainz) en nummer 20 (Gasly). Bijzonder, al koopt die laatste daar niets voor: Gasly start achteraan. Weliswaar vlak achter teamgenoot Esteban Ocon, maar het is zonneklaar: Alpine is inderdaad zo langzaam als gedacht.

Gevecht

Verrassend snel daarentegen is Nico Hülkenberg: hij bereikt in de Haas Q3. Daarin vindt een prachtig gevecht om de eerste pole position van het jaar plaats. Met Verstappen als degene die aan het langste eind trekt. In de eerste run is hij al de rapste, met de gehele top-5 op dat moment binnen twee tienden van een seconde. In de tweede run komt de pole van Verstappen niet meer in gevaar, de eerste tik is uitgedeeld. Ferrari-coureur Charles Leclerc eindigt als tweede, voor George Russell in de Mercedes.

Terwijl Red Bull-teambaas en CEO Christian Horner door uitgelekt Whatsapp-verkeer onder vuur ligt en zelfs op het matje moest komen bij de FOM en FIA, zorgt Verstappen er zo voor dat het bij zijn team weer even over racen gaat. Zaterdag deel 2 van de seizoensouverture, maar de eerste tik aan zijn rivalen heeft de Nederlander alvast uitgedeeld.

Uitslagen

Mis ‘m niet: onze FORMULE 1 Seizoengids 2024 met voorbeschouwingen, achtergronden, interviews, alle cijfers en data en nog véél meer – 116 pagina’s dik! Inmiddels in de winkel of bestel ‘m hieronder!