In de fabriek van Alpine wordt keihard gewerkt om de Franse renstal weer een beetje competitief te maken. Het team kende een dramatische seizoensstart en staat nog altijd ver onderaan in het kampioenschap. Met nul WK-punten op de teller worden er in rap tempo upgrades aan de A524 toegevoegd. Tijdens de GP van China introduceert Alpine voor het eerst een nieuwe vloer.

LEES OOK: Teambaas Bruno Famin: ‘Alpine absoluut niet te koop’

Esteban Ocon mag de laatste upgrades voor het eerst uitproberen. Alpine schroeft dit weekend een hagelnieuwe vloer onder zijn auto in een poging om dichter bij de top tien te komen. Teamgenoot Pierre Gasly is minder fortuinlijk – hij moet nog even wachten op de eerste grote aanpassingen aan zijn auto. Beide coureurs kwamen vooralsnog niet verder dan de dertiende plaats op de grid. Ocon heeft de A524 wel tweemaal naar Q2 gereden, om vervolgens op P15 te stranden.

Teambaas Bruno Famin zag ook tijdens de Grand Prix op Suzuka dat Alpine nog een lange weg te gaan heeft. “De laatste race in Japan onderstreepte hoe groot de uitdaging is om beter te presteren”, benadrukte hij deze week. “We moeten de auto flink ontwikkelen om voor hogere posities te kunnen vechten. Het niveau moet op alle fronten omhoog.” Daarom kiest Alpine er voor om de nieuwe vloer – die eigenlijk pas in Miami geïntroduceerd zou worden – nu al op de auto te zetten.

‘Sprintformat benutten’

Esteban Ocon is hoopvol voor het aankomende weekend. De GP van China staat in het teken van de sprintrace, dus er kan nog van alles gebeuren. “Sprintweekenden bieden vaak nieuwe kansen”, aldus de Franse coureur. “De prestaties in de afgelopen paar races hebben aangetoond dat we competitiever zijn in de kwalificatie. We moeten dus evalueren hoe we het herziene sprintformat optimaal kunnen benutten.”

LEES OOK: Weerbericht GP China: sprintweekend dreigt in het water te vallen

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je NU in de winkel of is hieronder digitaal te bestellen (met gratis verzending!)