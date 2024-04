Alpine teambaas Bruno Famin heeft duidelijkheid gegeven omtrent het team van Alpine. Het Franse team heeft een dramatische seizoenstart achter de rug. Ze hebben namelijk nog geen enkel punt behaald in de eerste vier races van 2024. Toch heeft de teambaas vertrouwen in de toekomst.

Met het vertrek van Otmar Szafnauer vorig seizoen, kwam de Franse Famin aan het roer bij het team. Dit blijkt tot dusver geen succesformule. Toch heeft de teambaas een duidelijke visie over de toekomst. “We hebben een duidelijk project met Alpine. We willen het merk internationaal groot maken, vooral in de Formule 1 natuurlijk”, zo vertelt de teambaas in gesprek met de officiële website van Formule 1.

“Het is zeker geen makkelijke periode. Dat is duidelijk”, zegt Famin. “We hebben nog altijd de volledige support van de topmannen. Het team is dan ook absoluut niet te koop. We blijven alles geven om onze doelen te kunnen bereiken.”

2024

Volgens Famin is er ook nog hoop voor dit jaar. Hij beseft dat het een lastige opgave wordt, maar is ervan overtuigd dat er stappen gemaakt kunnen worden. “We willen deze moeilijke momenten gebruiken als kans om snel sterker te worden. Vanuit hier moeten we de juiste keuzes maken om onze doelen te behalen.”