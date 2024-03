Het is inmiddels alom bekend dat Alpine de langzaamste auto op de grid heeft. De Franse renstal presenteerde in februari weifelend de A524, de eerste bolide die volledig onder leiding van Bruno Famin werd vervaardigd. Na drie moeizame races blijkt deze bol te staan van de kinderziektes. Coureur Pierre Gasly moet eerlijk bekennen dat het verbeteren van de Alpine dan ook niet over één nacht ijs gaat.

De race in Australië bood in eerste instantie een sprankje hoop voor Alpine-fans. Coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon eindigden op respectievelijk de dertiende en de zestiende plek. Ocon kwam op een gegeven moment zelfs in de buurt van de top tien en de eerste WK-punten voor het team uit Enstone. Het toont aan dat Alpine wel degelijk progressie heeft gemaakt ten opzichte van de dramatische seizoensstart in Bahrein. Echter, we mogen ook niet vergeten dat DNF’s van Verstappen, Russell en Hamilton – coureurs die steevast in de punten rijden – het veld behoorlijk hadden uitgedund.

‘Vier tot zes maanden’

Volgens Pierre Gasly is de verdere ontwikkeling van Alpine helaas geen kwestie van een paar weken. Na afloop van de race in Melbourne moest de Fransman erkennen dat het er somber uitziet voor het team. “We weten precies wat er slechter is en wat hetzelfde is gebleven in vergelijking met vorig jaar”, legde hij uit. “Daar moeten we stappen gaan ondernemen en kijken wat het ons kan brengen. Dan hebben we het niet over twee à drie weken, maar eerder over vier tot zes maanden. Ons pakket moet tegen het einde van het jaar verbeterd zijn”, concludeerde Pierre Gasly.

Met het vertrek van technisch directeur Matt Harman is het logisch dat de ontwikkeling van de A524 is gestagneerd. Inmiddels heeft teambaas Bruno Famin een team van drie technisch directeuren opgesteld, ieder verantwoordelijk voor een eigen onderdeel van de auto. Aan hun de taak om de verwachtingen van Pierre Gasly bij te stellen en Alpine zo snel mogelijk weer competitief te maken. De concurrentie is al druk met de eerste mid-season updates, dus de tijd begint hoe dan ook te dringen. Blijft het team achter de feiten aanlopen, dan wordt 2024 een van de slechte seizoenen in de geschiedenis van het team.

