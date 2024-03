Alpine was de grote verliezer tijdens de eerste race van seizoen 2024. De Franse renstal kende een teleurstellende kwalificatie en kon ook in de race geen vuist maken tegen de competitie. Teambaas Bruno Famin staat dit jaar voor het eerst fulltime aan het hoofd van Alpine, nadat hij vorig jaar noodgedwongen het stokje overnam van Otmar Szafnauer. Wat doet de Fransman om het tij te keren voor het team uit Enstone?

Alpine-chef Bruno Famin werd na de eerste vrije training in Jeddah gevraagd naar de worstelingen binnen zijn team. De wintertest bracht een tekort aan performance aan het licht, maar tijdens de kwalificatie in Bahrein werd pas echt duidelijk hoe groot de problemen zijn voor Alpine. “Het was een shock”, was de simpele reactie van Famin. “We verwachtten een moeizame start, maar de laatste plaats kwam wel echt als een nare verrassing.”

Nieuwe technische directie

Volgens Famin zit het grootste probleem van de A524 (die in Bahrein op een ronde werd gezet door racewinnaar Max Verstappen) in het gebrek aan grip. “De coureurs riepen het ook al over de boordradio, de auto heeft gewoon erg weinig tractie”, aldus Bruno Famin. Na de teleurstellende seizoensopener is onder andere technisch directeur Matt Harman opgestapt. Alpine heeft inmiddels drie(!) vervangers opgetrommeld.

Volgens de teambaas stimuleert de nieuwe technische directie de progressie binnen het team. De wijziging moet grootschalige veranderingen teweegbrengen. “We willen de mindset binnen Alpine veranderen”, legde Bruno Famin uit. “We gaan van verticaal naar horizontaal leiderschap, met meer ruimte voor creativiteit. Zoveel mogelijk mensen kunnen op deze manier bijdragen aan onze vooruitgang.” Komt Alpine er dit seizoen nog bovenop, of staat alles nu in het teken van de nieuwe reglementen van 2026? “We willen de huidige auto waar nodig aanpassen, maar alles wat we nu leren nemen we ook mee naar de A526.”

