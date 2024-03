Max Verstappen gaat verder waar hij gebleven was in Bahrein. De regerend wereldkampioen zet de snelste tijd neer in een zonnig Saoedi-Arabië, gevolgd door Fernando Alonso en Sergio Pérez. Kan de Spanjaard net als vorig jaar weer verrassen op dit circuit?

De Formule 1-fans kunnen weer opgelucht ademhalen. Na een roerige week waarin allerlei randzaken in de sport het nieuws domineerden, werden de motoren dan eindelijk weer gestart op het Jeddah Corniche Circuit. Een supersnel stratencircuit in Saoedi-Arabië waar de coureurs met hoge snelheid langs de muren razen.

Soms te dicht, zo ondervindt Lance Stroll. Het achterwiel van zijn AMR24 schampt de muur aan het begin van de sessie en dit bezorgt zijn monteurs extra werk. Teamgenoot Fernando Alonso heeft op dat moment de snelste tijd in handen. Het circuit is overigens wat vriendelijker voor de Pirelli-banden in vergelijking met Bahrein, maar veel coureurs klagen wel over stuiterende wagens.

Halverwege de sessie noteert George Russell de snelste ronde, gevolgd door Sergio Pérez en Max Verstappen. Allen op de harde band en dan komt Lando Norris naar buiten op het zachte rubber. Slechts één tiende weet hij van de tijd van Russell af te snoepen. Dan zien we de RB20 van Max Verstappen rijden op de rode band en de Nederlander duikt vier tienden onder de tijd van zijn bevriende McLaren-coureur. Russell gaat er ook even goed voor zitten en troeft hem met drie duizendsten af, voor wat het waard is in een training.

In het laatste gedeelte van de sessie stelt Verstappen orde op zaken en voert de tijdenlijst aan. Alonso zit bij het vallen van de vlag in zijn kielzog, gevolgd door Pérez en Russell. Daarachter vinden we beide Ferrari-coureurs waarbij Charles Leclerc nog een bijzondere ronde rijdt. De Monegask komt namelijk allemaal plastic zakjes op de baan tegen die hij ofwel oppikt of ontwijk. “Het lijkt wel Mario Kart”, roept hij over de boordradio.

De tweede vrije training vindt vanavond om 18.00 uur (Nederlandse tijd) plaats en gaat interessanter worden. De coureurs dan rijden onder vrijwel dezelfde omstandigheden als tijdens de kwalificatie en race.